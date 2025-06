Luca de Meo abbandona Renault: la mossa a sorpresa verso Kering e Gucci

Pinault, la cui famiglia controlla il gruppo, ha ricoperto il ruolo di CEO per vent'anni.

Kering non ha commentato la notizia. In una nota ufficiale, Renault ha dichiarato che Luca de Meo "ha espresso la decisione di dimettersi per intraprendere nuove sfide al di fuori del settore automobilistico".

La sua uscita è prevista per la metà di luglio.

Lo Stato francese detiene una partecipazione del 15% nella società. Se confermato, il passaggio di De Meo a Kering segnerebbe un cambiamento radicale per un gruppo che, ultimamente, ha faticato a convincere gli azionisti sulla strategia per rilanciare il marchio Gucci.

Questo brand, un tempo vera miniera d'oro per l'azienda, resta comunque il più importante per fatturato e profitti, nonostante le difficoltà recenti.

Le azioni Kering hanno perso oltre il 60% del loro valore negli ultimi due anni.

Il gruppo ha emesso una serie di avvisi sui profitti e ha cambiato diversi designer da Gucci.

Le speculazioni sulla leadership si erano intensificate la scorsa settimana, dopo che i media francesi avevano riferito della possibile rinuncia di Pinault al ruolo di CEO, pur mantenendo la presidenza.

Una fonte vicina a Pinault aveva indicato che stava attivamente lavorando alla successione, valutando anche la separazione dei ruoli. L'uscita inattesa di De Meo è la seconda di alto profilo nel mercato auto europeo in sei mesi, dopo le dimissioni di Carlos Tavares da Stellantis.

Il settore in Europa è alle prese con le tariffe commerciali imposte dagli Stati Uniti e la forte concorrenza dei rivali cinesi.

De Meo è arrivato in Renault nel 2020, un anno in cui l'azienda aveva registrato perdite record a causa della pandemia.

Negli anni successivi, ha avviato vasti tagli ai costi, riducendo significativamente l'organico e la capacità produttiva globale.

Ha trasformato l'azienda in una realtà più snella e agile. Ha anche supervisionato un profondo ridisegno della relazione ventennale, spesso complessa, con la giapponese Nissan.

Separatamente, il quotidiano Nikkei aveva citato il capo di Nissan, Ivan Espinosa, il quale avrebbe affermato che l'azienda stava valutando la vendita di una parte della sua quota in Renault.

Nissan ha successivamente dichiarato che "non c'è stato alcun cambiamento nella relazione di cooperazione di lunga data tra Nissan e Renault", aggiungendo che non sono state prese "decisioni definitive" sulla vendita di azioni.



La focalizzazione di Renault sui mercati europei l'ha in gran parte protetta dai disordini legati alle politiche commerciali degli Stati Uniti, che invece stanno affrontando case automobilistiche tedesche come BMW e Mercedes-Benz.

Renault è stata tra le poche case automobilistiche a non emettere un profit warning lo scorso autunno.

Le sue azioni sono cresciute di circa il 90% negli ultimi cinque anni, posizionandosi come la migliore performance tra i costruttori in Europa. - La rivale Stellantis è salita del 15%;

- Mentre Volkswagen ha perso il 38% nello stesso periodo. Ora Kering si trova di fronte alle proprie esigenze di rilancio.

Sotto la guida di Pinault, il gruppo è diventato un player puramente del lusso e ha goduto di anni di crescita spettacolare, in gran parte grazie a Gucci.



Ma dalla pandemia di COVID-19, Kering ha lottato per rinvigorire il marchio e ha anche accumulato oltre 10 miliardi di euro di debito.

Questo espone il gruppo al rischio di un ulteriore declassamento del credito, come riportato da Reuters il mese scorso. Kering ha inaspettatamente cancellato un evento con gli analisti previsto per lunedì, senza specificarne il motivo.

Un segnale che il cambiamento ai vertici potrebbe essere imminente.