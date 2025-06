I mercati finanziari osservano il Medio Oriente e le mosse delle banche centrali questa settimana

L'attenzione maggiore è senza dubbio concentrata sulla riunione della Federal Reserve statunitense, attesa per mercoledì. L'escalation geopolitica si inserisce in un contesto in cui la banca centrale si trova a valutare il momento opportuno per un eventuale taglio dei tassi di interesse. Le aspettative si sono affinate negli ultimi giorni: si ritiene ora che la Fed possa indicare, nelle sue nuove proiezioni economiche, un solo taglio dei tassi nel corso del 2024, a differenza dei due precedentemente ipotizzati. Il mercato scommette ancora su due riduzioni entro la fine dell'anno, con una prima mossa vista come più probabile a settembre. Prima di quel cruciale appuntamento, i mercati digeriranno importanti dati sull'economia statunitense, come le cifre sulle vendite al dettaglio USA in uscita martedì, che potrebbero mostrare un rallentamento trainato dal calo delle vendite di auto, pur con una tenuta delle vendite di base.

Le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione, solitamente pubblicate il giovedì, verranno anticipate a mercoledì a causa di una festività.

Nonostante il quadro geopolitico teso, i mercati asiatici hanno avviato la settimana in territorio positivo. L'indice MSCI Asia-Pacific, escluso il Giappone, ha guadagnato lo 0,3%. Il Nikkei giapponese ha segnato un solido rialzo dell'1,2%, mentre le azioni sudcoreane, misurate dal KOSPI, hanno aggiunto l'1,3%. In Cina, i titoli blue chip rappresentati dal CSI 300 sono saliti dello 0,1%, sostenuti dai dati migliori del previsto sulle vendite al dettaglio, che a maggio sono cresciute del 6,4%, superando nettamente le attese. La produzione industriale si è invece allineata alle previsioni. Anche i future sui principali indici di Wall Street hanno recuperato dopo una debolezza iniziale: i future sull'S&P 500 sono saliti dello 0,2% e quelli sul Nasdaq Composite hanno guadagnato lo 0,3%.

I mercati europei mostrano invece una maggiore cautela. La regione è più esposta all'aumento del prezzo del petrolio a causa della sua elevata dipendenza dalle importazioni energetiche. I future sull'indice EUROSTOXX 50 sono scesi dello 0,2%, mentre i future sul DAX hanno perso lo 0,3%. I future sul FTSE britannico sono rimasti pressoché invariati. Sul mercato obbligazionario, i rendimenti dei Treasury decennali USA sono saliti di 2 punti base al 4,43%, indicando una domanda di beni rifugio non particolarmente elevata.

Sul fronte delle valute, il dollaro si è mantenuto stabile contro lo yen a 144,17, mentre l'euro è rimasto quasi fermo a 1,1545 dollari. L'aumento del prezzo del petrolio rappresenta un leggero fattore negativo per lo yen e l'euro, data la posizione di Giappone e Unione Europea come grandi importatori di energia.



Al contrario, le valute dei paesi esportatori di petrolio, come la corona norvegese e il dollaro canadese, hanno beneficiato del rialzo. Si osserva che le economie con un surplus nella bilancia commerciale energetica tendono a vedere un apprezzamento delle proprie valute in risposta a shock sui prezzi del petrolio; gli Stati Uniti rientrano ormai in questa categoria, essendosi trasformati da importatore netto a esportatore negli ultimi anni.

Oltre alla Federal Reserve, altre importanti banche centrali si riuniranno questa settimana. Le banche centrali di Norvegia e Svezia terranno i loro meeting; in quest'ultimo caso, si ritiene probabile un taglio dei tassi. La Banca Nazionale Svizzera si riunisce giovedì ed è considerata quasi certa di procedere a un taglio di almeno un quarto di punto, portando i tassi a zero, con una remota possibilità di un passaggio in territorio negativo data la forza del franco svizzero.



La Bank of Japan terrà la sua riunione di politica monetaria martedì; l'attesa generale è per un mantenimento dei tassi allo 0,5%, pur con la possibilità di una successiva stretta nel corso dell'anno. C'è anche speculazione sulla possibilità che la banca possa considerare di rallentare il ritmo di riduzione delle sue partecipazioni in titoli di stato a partire dal prossimo anno fiscale.

Sui mercati delle materie prime, l'oro ha ricevuto un modesto supporto come bene rifugio dalle tensioni in Medio Oriente, mantenendosi a 3.430 dollari l'oncia. Il prezzo del petrolio è sostenuto dai timori che il conflitto Israele-Iran possa estendersi e minacciare le esportazioni dalla regione, in particolare attraverso il vitale Stretto di Hormuz. Il Brent è salito di 72 centesimi, chiudendo a 74,95 dollari al barile, mentre il greggio statunitense ha guadagnato 84 centesimi, attestandosi a 73,82 dollari al barile.