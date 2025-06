Assemblea Mediobanca ripensa all'offerta Assicurazioni Generali

L'offerta in sé non subisce variazioni. Rimane valida nei suoi termini, inclusa la tempistica di conclusione, prevista tra settembre e ottobre. Dalla banca è stato sottolineato che questo rinvio offre maggiore spazio per le valutazioni interne in corso e per un dialogo più approfondito con la base azionaria.

La necessità di posticipare l'appuntamento assembleare nasce da diverse considerazioni fondamentali emerse nel dialogo con i soci. La banca ha spiegato che alcuni azionisti, che detengono quote sia in Mediobanca sia in Generali, hanno espresso il desiderio di conoscere l'orientamento della compagnia assicurativa sulla proposta avanzata.





- Alcuni soci, che hanno investimenti sia in Mediobanca sia in Generali, hanno chiesto di conoscere la valutazione e la posizione di Generali sull'offerta;

- Assicurazioni Generali ha reso noto solo di recente, lo scorso giovedì 12 giugno, di aver avviato l'analisi della proposta avanzata da Mediobanca e delle sue implicazioni commerciali, economiche e di valore;





Questo elemento di novità, l'analisi appena avviata da parte di Assicurazioni Generali, rende necessario attendere le disponibilità e i tempi della compagnia.

Ciò appare particolarmente rilevante alla luce dell'auspicio manifestato da una parte significativa dei soci di Mediobanca di avere un quadro completo, inclusa la posizione di Generali, prima della votazione sulla cruciale offerta pubblica di scambio per Banca Generali.