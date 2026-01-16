Piazza Affari frena: cosa succede ai titoli bancari e industriali dopo due giorni di rialzi?



Questa analisi titoli bancari Milano evidenzia come il settore sia stato il principale freno per l'indice. I cali sono stati significativi per alcune delle grandi banche italiane, trascinando in basso l'intero listino:

- Banca Monte dei Paschi di Siena ha subito la contrazione maggiore, perdendo il 4,2%;

- Anche Mediobanca ha registrato un ribasso netto del 3,5%;

- Intesa Sanpaolo ha chiuso in rosso, lasciando sul terreno l'1,1%. Non solo il credito ha sofferto. Pure le aziende industriali hanno contribuito al ribasso complessivo del listino. Azioni chiave del manifatturiero e del consumo sono state messe sotto pressione, complicando l'andamento FTSE MIB. Stellantis, per esempio, ha ceduto il 3%. Le società di infrastrutture per le telecomunicazioni non sono rimaste immuni, con Inwit in discesa del 2,8%. L'ondata di vendite si è estesa a diversi pilastri dell'economia reale. Buzzi Unicem ha perso l'1,9% e Nexi l'1,7%. Persino un titolo di lusso e iconico come Ferrari ha perso il 2,1%, aggiungendosi al fardello del settore industriale.



Ciononostante, non tutta Piazza Affari ha chiuso in negativo. Alcuni settori hanno agito da cuscinetto, limitando le perdite grazie alla loro natura difensiva o al legame con le materie prime, elementi cruciali per chi pianifica gli investimenti Piazza Affari. I titoli energetici hanno mostrato una notevole resilienza in un contesto di mercato incerto. - Enel è salita dell'1,2%;

- Eni ha guadagnato lo 0,8%. I settori tecnologici e quelli legati all'infrastruttura hanno offerto un sostegno cruciale per l'indice. In testa ai rialzi c'era Prysmian, in crescita del 2,4%. Pure Leonardo ha registrato un aumento robusto dell'1,7%. Questo movimento settoriale, che privilegia la difesa e l'energia, è una risposta diretta al contesto macroeconomico globale. L'attenuarsi delle tensioni geopolitiche internazionali ha limitato l'appetito per il rischio, un fattore che spesso spinge gli operatori verso i beni rifugio. Il fatto che le perdite siano state contenute, nonostante le pressioni sui settori chiave come quello bancario, conferma la resilienza di fondo del mercato azionario Italia in questa fase di assestamento.



