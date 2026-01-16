Perché la nuova strategia di integrazione europea potrebbe cambiare il futuro dell'Ucraina



Alcune capitali, tra cui Milano e Roma, hanno espresso preoccupazione per possibili tensioni con altri candidati all’adesione.

- Il piano prevede un accesso incrementale al mercato unico;

- I sussidi agricoli saranno disponibili a condizioni di performance;

- Il diritto di voto rimarrà limitato nelle prime fasi;

- Le autorità europee temono frizioni con paesi già in fase di candidatura;

Nel frattempo, Wall Street celebra un anno record: il 2025 ha chiuso come il migliore per le banche d’investimento statunitensi dal 2021, con commissioni aggregate pari a 38 miliardi di dollari. Gli esperti prevedono una continuità nelle operazioni di fusione e acquisizione per il 2026.

L’asset management ha raggiunto traguardi storici: BlackRock ha superato i 14 trilioni di dollari in asset gestiti, mentre Morgan Stanley ha varcato la soglia dei 9 trilioni. Banche come Goldman Sachs puntano sempre più sulla gestione patrimoniale per mitigare la volatilità del trading e dell’investment banking.





Tuttavia, le tensioni a Washington minacciano la credibilità della Federal Reserve. Un indebolimento della banca centrale potrebbe provocare un disancoraggio delle aspettative inflazionistiche rispetto alle direttive dell’istituto.

Pechino, dal canto suo, sta rafforzando il controllo sul mercato delle materie prime. Attraverso la China Mineral Resources Group (CMRG), lo Stato cinese concentra gli acquisti di ferro per le proprie acciaierie, mirando a un potere contrattuale maggiore nei confronti dei colossi minerari australiani come BHP e Rio Tinto. Gli analisti avvertono che la stessa logica potrebbe presto estendersi al litio e al rame.

L’attenzione globale si sposta ora verso le Alpi svizzere, dove si terrà l’annuale forum di Davos. L’evento, con la partecipazione di 850 CEO e 65 capi di Stato, vedrà anche Donald Trump per due giorni di dialoghi con i leader mondiali. Tra gli argomenti in agenda, le tensioni in Iran, la gestione del greggio in Venezuela e i complessi rapporti diplomatici tra gli USA e la Danimarca.





In sintesi, la strategia di integrazione europea si colloca al centro di un panorama geopolitico in rapida evoluzione, dove le decisioni di Bruxelles, le dinamiche di Wall Street e le mosse di Pechino si intrecciano, creando nuove opportunità e rischi per le imprese B2B a livello globale.