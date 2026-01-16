Intervento sullo Yen: allarme per il cambio e le mosse della Federal Reserve



Le sue parole si sommano a una serie di avvertimenti lanciati dalle autorità di Tokyo nel corso della settimana, un tentativo deciso di arginare il calo della valuta che ha già ceduto circa l'uno per cento dall'inizio dell'anno. Venerdì, lo Yen ha registrato un rialzo, rafforzato ulteriormente da notizie secondo cui alcuni membri della Bank of Japan (BOJ) potrebbero considerare un aumento dei tassi di interesse prima di quanto atteso dai mercati. Ciononostante, la valuta giapponese naviga pericolosamente vicino alla soglia chiave di 160 per dollaro, dopo aver toccato un minimo di 18 mesi. Questa caduta ha riacceso le voci di un intervento valuta Yen ormai imminente. La recente ondata di svalutazione è stata alimentata anche dalla prospettiva di elezioni anticipate in Giappone il mese prossimo, dove molti analisti prevedono che il Primo Ministro Sanae Takaichi possa ottenere un mandato rafforzato per perseguire ulteriori stimoli economici. Permane l’interrogativo su quanta debolezza Yen importazioni globali le autorità siano disposte a tollerare, considerando l'impatto diretto sull'aumento dei costi di carburante, cibo e materiali vari, che a loro volta spingono al rialzo i prezzi al consumo su vasta scala.



Dall’altra parte dell’oceano, i dati economici positivi hanno dato nuovo vigore al dollaro USA. La valuta statunitense si mantiene vicina ai massimi di sei settimane, in quanto gli investitori hanno ridimensionato in modo significativo le aspettative di tagli ai tassi di interesse da parte della Federal Reserve (Fed) quest'anno. Le strategie investimento tassi Federal Reserve riflettono una profonda revisione delle proiezioni. Stando allo strumento CME FedWatch, i mercati ora assegnano una probabilità del 67% al mantenimento dei tassi invariati dalla Federal Reserve ad aprile; solo un mese fa, questa percentuale si attestava al 37%. Anche le probabilità per un esito stabile a giugno sono aumentate, raggiungendo il 37,5%, rispetto al 17% registrato il mese precedente. In altri mercati finanziari Tokyo Washington, i prezzi del petrolio hanno prolungato il forte ribasso registrato nella sessione precedente. Parallelamente, i beni rifugio tradizionali come l'oro e l'argento hanno interrotto il loro periodo di forte crescita.



Questo rallentamento è avvenuto dopo che il Presidente USA Donald Trump ha adottato una posizione di attesa riguardo ai disordini in Iran, dopo aver minacciato in precedenza un intervento. Trump ha riferito di essere stato informato che le uccisioni dovute alla repressione delle proteste in Iran stavano diminuendo e che, a suo avviso, non vi era alcun piano attuale per esecuzioni su larga scala.