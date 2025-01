Unicredit lancia nuovi bond per piccoli risparmiatori

Successivamente, il rendimento diventa variabile, legato all'Euribor a 3 mesi. Questo tasso di riferimento viene moltiplicato per un fattore di partecipazione del 150%, con un tetto massimo del 5,75%. Le cedole vengono pagate annualmente e il rimborso è previsto al 100% del valore nominale, fermo restando il rischio legato all'affidabilità creditizia di Unicredit.

Il secondo bond, con codice Isin IT0005631657, ha caratteristiche leggermente diverse. L'importo emesso è sempre di 20 milioni di euro e la scadenza è identica al primo, ovvero il 15 gennaio 2035. Questo titolo, però, offre un tasso d'interesse unicamente variabile. Anche in questo caso, si basa sull'Euribor a 3 mesi, ma il fattore di partecipazione sale al 160%, con un rendimento massimo del 6% annuo lordo. La peculiarità di questo secondo bond è la cadenza trimestrale delle cedole.

Unicredit, nel prospetto informativo, specifica che "l’investimento nelle obbligazioni ipotizza un'aspettativa dell’investitore di aumento dei tassi di interesse di mercato, nei limiti del cap".

Entrambi i bond rappresentano un'opportunità per i risparmiatori che cercano di investire in modo relativamente sicuro, con l'avvertenza che, come ogni investimento, comportano dei rischi. L'aspetto peculiare di questa offerta è la facilità di accesso, resa possibile dal taglio minimo di 1.000 euro, che apre le porte del mercato obbligazionario anche a chi non dispone di grandi capitali.

Ricapitolando, ecco le caratteristiche principali dei due bond:

Bond 1: Codice Isin IT0005631632, scadenza 15 gennaio 2035, ammontare emesso 20 milioni di euro, tasso fisso 5,75% annuo lordo per il primo anno, tasso variabile legato all'Euribor a 3 mesi moltiplicato per 150% (massimo 5,75%) dal secondo anno, pagamento cedole annuale.

Bond 2: Codice Isin IT0005631657, scadenza 15 gennaio 2035, ammontare emesso 20 milioni di euro, tasso variabile legato all'Euribor a 3 mesi moltiplicato per 160% (massimo 6% annuo lordo), pagamento cedole trimestrale.

In conclusione, Unicredit propone due nuove opzioni di investimento obbligazionario, adatte a chi cerca un buon compromesso tra rendimento e rischio. L'accessibilità del taglio minimo e la diversificazione delle modalità di rendimento, rendono l'offerta particolarmente interessante per i piccoli risparmiatori.