Unicredit e Ferrari: nasce una partnership all'insegna dell'eccellenza

Ma l'attenzione è già altissima, con l'arrivo imminente di Lewis Hamilton per i primi test sulla Ferrari.

Secondo Vigna, "il brand Unicredit sarà ben visibile sulle nostre vetture", sottolineando un forte allineamento di valori tra le due aziende. Orcel ha aggiunto che Unicredit era alla ricerca di un marchio che potesse rappresentare l'intero gruppo, trovando in Ferrari non solo un grande marchio italiano, ma anche un'affinità in termini di dna aziendale.

Il claim della collaborazione, 'Legati nella passione. Uniti nell'eccellenza', riflette l'intento delle due società di combinare le loro forze per sviluppare nuove opportunità bancarie rivolte sia agli appassionati Ferrari che ai clienti della banca paneuropea. L'obiettivo è di creare un legame tra il mondo bancario e quello automobilistico, offrendo servizi dedicati ad un pubblico che condivide una passione per l'eccellenza e l'innovazione.

Le due aziende non hanno fornito ulteriori dettagli su quali tipi di servizi potranno essere offerti.

In sintesi, la partnership tra Unicredit e Ferrari unisce due realtà di spicco nel panorama italiano, con l'obiettivo di creare nuove sinergie ed opportunità di crescita per entrambe, valorizzando i comuni valori di eccellenza e innovazione.