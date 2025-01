TikTok pronti a spegnere l'App negli USA domenica, ma c'è una speranza

Il Washington Post ha riportato che il presidente eletto Donald Trump sta valutando un ordine esecutivo per sospendere il divieto per un periodo di 60-90 giorni, anche se non è chiaro come ciò potrebbe avvenire legalmente. La squadra di transizione di Trump non ha ancora commentato la notizia. Lo stesso Trump ha dichiarato di avere tempo, dopo l'insediamento, per trovare una "soluzione politica" alla questione. Mike Waltz, futuro consigliere per la sicurezza nazionale di Trump, ha affermato alla Fox News che si impegneranno per trovare un modo per preservare TikTok, proteggendo però i dati degli utenti.

Parallelamente, il New York Times ha fatto sapere che l'amministratore delegato di TikTok è stato invitato all'inaugurazione del presidente eletto, con un posto d'onore.

Un funzionario della Casa Bianca ha dichiarato alla Reuters che il presidente Joe Biden non interverrà per bloccare il divieto, ma una successiva notizia della NBC indica che l'amministrazione Biden sta valutando diverse opzioni, per tenere la piattaforma accessibile anche dopo domenica, rimandando la decisione a Donald Trump, che si insedierà lunedì. Un funzionario dell'amministrazione ha detto alla NBC che “gli americani non dovrebbero aspettarsi di vedere TikTok improvvisamente vietato domenica”.

Il senatore Ed Markey ha cercato, senza successo, di ottenere una proroga di 270 giorni per ByteDance, con un'opposizione del senatore Tom Cotton. Se il divieto dovesse entrare in vigore, TikTok prevede di mostrare agli utenti un messaggio che li reindirizzerà a un sito web con informazioni sul blocco.

Noel Francisco, avvocato di TikTok, ha detto alla Corte Suprema che "la piattaforma si spegnerebbe, in pratica". TikTok offrirà anche agli utenti la possibilità di scaricare tutti i propri dati, per avere una copia delle informazioni personali. Gli utenti hanno espresso la loro delusione sui social, per un possibile blocco dell'app, ma si sono detti anche contenti delle notizie che indicano Trump alla ricerca di una soluzione.

La Corte Suprema è chiamata a decidere se confermare il divieto, annullare la legge o rinviare la decisione per avere più tempo. La chiusura di TikTok negli USA potrebbe avere ripercussioni in molti altri paesi, perché numerosi fornitori di servizi negli Stati Uniti sono essenziali per il funzionamento della piattaforma nel mondo.



TikTok ha spiegato in documenti depositati in tribunale che è necessario un provvedimento per evitare l'interruzione dei servizi per decine di milioni di utenti al di fuori degli Stati Uniti. L'azienda teme che, con il divieto, i data center non saranno più in grado di memorizzare codice, contenuti o dati.

Le fonti indicano che la chiusura è volta a proteggere i fornitori di servizi di TikTok da responsabilità legali e a facilitare la ripresa delle attività, se il presidente eletto Trump dovesse decidere di annullare il divieto. Questa interruzione, secondo una delle fonti, non richiede grandi preparativi, visto che le operazioni sono proseguite regolarmente fino ad ora. Se il divieto dovesse essere revocato, TikTok potrebbe ripristinare rapidamente il servizio per gli utenti statunitensi.

ByteDance è controllata per il 60% da investitori istituzionali come BlackRock e General Atlantic, mentre i fondatori e i dipendenti possiedono il 20% ciascuno.



La società ha oltre 7000 dipendenti negli Stati Uniti.

Il presidente Joe Biden aveva firmato, ad aprile, una legge che impone a ByteDance di vendere le proprie attività statunitensi entro il 19 gennaio, pena un divieto nazionale. La scorsa settimana, la Corte Suprema sembrava intenzionata a confermare la legge, nonostante le richieste di Trump e di altri legislatori di estendere la scadenza. TikTok e ByteDance hanno chiesto, almeno, un rinvio nell'applicazione della legge, sostenendo che questa violi il Primo Emendamento della Costituzione USA, sulla libertà di espressione. TikTok ha stimato, che circa un terzo dei suoi 170 milioni di utenti americani smetterebbe di usare la piattaforma, se il divieto dovesse durare un mese.



L'azienda si prepara ad affrontare questo scenario di incertezza che si concluderà, in un senso o nell'altro, entro domenica.