TSMC, utili record grazie alla spinta dell'AI, e la corsa non si ferma

L'azienda, tra i cui clienti spiccano Apple e Nvidia, prevede una crescita simile anche nel primo trimestre del 2024, con un aumento stimato delle vendite del 37%. Le prospettive di TSMC sull'AI sono molto positive, tanto che ha annunciato un investimento tra i 38 e i 42 miliardi di dollari per quest'anno, con un incremento fino al 41% rispetto all'anno precedente. Questi fondi saranno destinati principalmente a nuove fabbriche e al miglioramento delle tecnologie esistenti.

Nonostante il grande ottimismo, TSMC si trova ad affrontare alcune difficoltà. Le restrizioni tecnologiche imposte dal governo americano sulla Cina potrebbero avere delle ripercussioni, così come le politiche commerciali del nuovo Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che potrebbe imporre tariffe più alte sulle importazioni.

Inoltre, all'inizio di questa settimana, il governo statunitense ha annunciato ulteriori limitazioni all'esportazione di chip e tecnologie per l'AI. È bene però specificare che queste restrizioni non si applicheranno a Taiwan e ad altri alleati stretti degli Stati Uniti, che potranno beneficiare di accesso illimitato alla tecnologia americana nel campo dell'AI.

TSMC sta investendo ingenti somme di denaro anche nella costruzione di nuove fabbriche all'estero, come i 65 miliardi di dollari stanziati per tre impianti in Arizona, negli Stati Uniti, ma ha dichiarato che la maggior parte della produzione rimarrà comunque a Taiwan. Il boom dell'AI ha contribuito in modo significativo all'aumento del valore delle azioni dell'azienda, tanto che il titolo quotato a Taipei è cresciuto dell'81% nel 2023, rispetto a un aumento del 28,5% dell'indice di riferimento.

Giovedì, poco prima dell'annuncio degli utili, il titolo aveva chiuso con un aumento del 3,8%.

Il quadro generale, per TSMC, rimane positivo: nonostante le sfide geopolitiche e commerciali, l'azienda continua a crescere trainata dalla forte domanda di chip per l'intelligenza artificiale. L'investimento massiccio in nuove tecnologie e fabbriche la proietta verso un futuro di ulteriore espansione e consolidamento nel settore.

In sintesi, TSMC ha chiuso l'ultimo trimestre del 2023 con profitti record, grazie soprattutto alla richiesta di chip per l'AI. Per questo, l'azienda si prepara ad un 2024 di investimenti e ulteriore crescita, nonostante le incertezze del quadro politico internazionale.