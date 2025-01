Scopri le aziende leader nel 2025 per eccellenza nelle risorse umane

Il programma Top Employers, autorità mondiale nel riconoscimento dell'eccellenza nelle pratiche HR, certifica le aziende in base ai risultati della loro "HR Best Practices Survey". Questa indagine copre sei aree HR e 20 argomenti, tra cui: strategia delle persone, ambiente di lavoro, acquisizione di talenti, formazione, diversità e inclusione, benessere e molto altro. Il percorso per diventare un Top Employer non è semplice e richiede un impegno costante al miglioramento e un approccio olistico alle pratiche HR. Il programma di certificazione prevede un processo rigoroso che assicura che l'impegno delle aziende più eccezionali si rifletta nel raggiungimento della certificazione Top Employers.

David Plink, CEO di Top Employers, ha commentato a riguardo: "Coerenza in un mondo incostante? In un'epoca di cambiamenti continui – dove i mutamenti tecnologici, economici e sociali sono sempre presenti – i momenti eccezionali tirano fuori il meglio dalle persone e dalle organizzazioni.



I Top Employers di quest'anno hanno dimostrato questa forza, evidenziando un'eccezionale dedizione ai loro dipendenti. Siamo orgogliosi di celebrare queste aziende e i loro successi nel 2025".

Per garantire un percorso di certificazione adeguato alle diverse strutture, dimensioni e presenza geografica delle aziende, sono disponibili varie modalità di riconoscimento. Questi percorsi si distinguono in base ai sigilli di certificazione riconosciuti a livello globale che i Top Employers possono ricevere: sigillo per paese/regione, sigillo regionale, sigillo globale e sigillo aziendale. I Top Employers Globali sono quelle organizzazioni che partecipano in un numero minimo di paesi (da 20 a 25, a seconda delle certificazioni regionali) e regioni (certificate in tre o quattro regioni), inclusa la sede centrale. Raggiungere questo livello, significa un impegno a livello globale per un'eccellente gestione delle persone.

Ecco le aziende che hanno ottenuto la Certificazione Globale per le loro strategie HR e pratiche gestionali di eccellenza:

DHL Express

Tata Consultancy Services

Infosys

HCLTech

Saint-Gobain

In sintesi, il 2025 vede emergere aziende leader che si distinguono per l'eccezionale impegno verso le proprie risorse umane.



Attraverso rigorosi processi di certificazione, Top Employers riconosce e celebra le organizzazioni che implementano le migliori pratiche HR a livello globale.