Saldi invernali: boom di visitatori e vendite per Scalo Milano Outlet & More

L'interesse dei clienti si è concentrato principalmente sull'abbigliamento. Le cinque categorie più popolari a Scalo Milano Outlet & More sono state abbigliamento casual uomo/donna, abbigliamento sportivo, abbigliamento da donna, abbigliamento da uomo e calzature. Inoltre, si è registrato un aumento della spesa media del 5,5% rispetto al 2024. Davide Lardera, Amministratore Delegato di Scalo Milano Outlet & More, ha commentato: “Le ottime performance di crescita che abbiamo registrato dimostrano che l’Outlet di Milano è un format vincente e rappresentano un solido punto di partenza per il 2025”.

Il 2024 si è chiuso con un aumento delle vendite del 10,5%, mentre le vendite Tax Free hanno registrato una crescita del 51% rispetto all'anno precedente, addirittura triplicate dal 2019. I turisti provengono principalmente da paesi extra-UE come Turchia, Svizzera, Medio Oriente, Stati Uniti e Brasile.

Anche i visitatori provenienti da paesi dell'UE, in particolare Francia e Germania, hanno mostrato una crescita a doppia cifra. Questo dimostra che Scalo Milano Outlet & More sta diventando un polo d'attrazione sempre più importante per i turisti, non solo italiani, ma di tutto il mondo.

Davide Lardera ha poi aggiunto: "Il nostro Villaggio sta diventando un polo sempre più attrattivo per la città di Milano e non solo, come confermano i dati; siamo capaci di soddisfare le esigenze anche dei consumatori oltre confine, offrendo esperienze che vanno al di là dello shopping”. L'obiettivo per il 2025, secondo l’amministratore delegato è quello di continuare su questa strada, puntando ad un'offerta sempre più aggiornata e rivolta anche a nuove tipologie di clienti, per trasformare Scalo Milano Outlet & More in una destinazione turistica di eccellenza a livello nazionale e internazionale.

In sintesi, l'avvio del 2025 è decisamente positivo per Scalo Milano Outlet & More, con un forte incremento di visitatori e vendite durante i saldi invernali. L'outlet ha visto un aumento del 23,5% dei visitatori e del 27,5% del fatturato nei primi nove giorni dei saldi, con l'abbigliamento che si conferma la categoria più richiesta. L'andamento è stato supportato da una crescita del 10,5% delle vendite totali nel 2024 e da un incremento del 51% delle vendite Tax Free. Questo successo sottolinea il ruolo sempre più importante di Scalo Milano Outlet & More come destinazione per lo shopping e il turismo internazionale.