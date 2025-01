Retribuzioni d'ingresso: quanto guadagnano i giovani in Italia?

700 dipendenti. Questa analisi approfondita rivela significative variazioni salariali tra settori.

Settori e stipendi: un confronto Italia-Europa

Non tutti i settori offrono gli stessi stipendi d'ingresso. Le Life Science e l'Energy si distinguono per le retribuzioni più elevate, con 33.000 e 32.167 euro annui rispettivamente nel 2024, superando la media nazionale. Al contrario, i settori Manifatturiero, High Tech e Servizi non finanziari si collocano al di sotto della media, rispettivamente dell'1%, dell'1% e dell'8%. In una prospettiva europea, i neolaureati italiani si trovano in fondo alla classifica salariale, con stipendi superiori solo a quelli dei colleghi spagnoli (28.500 euro) e polacchi (16.675 euro). Al vertice, invece, troviamo la Svizzera (86.722 euro), la Germania (53.300 euro) e l'Austria (51.

100 euro).

"I risultati evidenziano come ancora nel 2024, la retribuzione media dei neolaureati italiani sia la più bassa tra le principali economie europee", ha affermato Marco Morelli, Amministratore Delegato di Mercer Italia. Il divario salariale non solo influenza le scelte professionali dei giovani, spingendoli a cercare opportunità all'estero, ma sottolinea la necessità per le aziende italiane di ripensare le loro politiche retributive. Morelli aggiunge: "le aziende devono diventare reliable per i giovani, ovvero organizzazioni di cui essere fieri e nei cui valori rispecchiarsi, offrendo percorsi di formazione, trasparenza e ambienti di lavoro flessibili".

Retribuzioni e carriera: l'evoluzione professionale

L'analisi di Mercer mostra come le differenze salariali si estendano anche ai livelli di carriera più avanzati.

I professional italiani si trovano ancora una volta in fondo alla classifica europea, con uno stipendio medio di 77.647 euro, inferiore del 24% rispetto alla media europea. Solo i colleghi polacchi guadagnano meno (65.408 euro). Tuttavia, la situazione cambia per gli executive italiani che, con una retribuzione media di 285.156 euro, si avvicinano di più alla media europea (317.826 euro), superando Polonia (279.120 euro), Spagna (277.333 euro) e Francia (261.511 euro).

Morelli evidenzia che "i dati mettono in luce un contrasto che è alla base delle criticità strutturali del mercato del lavoro italiano, dove il divario retributivo si riduce solo nelle posizioni apicali". Per Mercer le aziende italiane dovrebbero investire in politiche retributive e programmi di sviluppo professionale al fine di attrarre, motivare e trattenere i migliori talenti.



Solo così si potrà garantire competitività e crescita sostenibile per le aziende e per il Paese.

In conclusione, lo studio di Mercer mostra che le retribuzioni iniziali in Italia sono inferiori rispetto agli altri paesi europei, ma la situazione migliora con l'avanzamento di carriera, anche se, a livello manageriale, il gap si riduce. Questi dati evidenziano la necessità per le aziende italiane di ripensare le loro politiche retributive e di sviluppo professionale per rendere il mercato del lavoro più attrattivo per i giovani talenti.