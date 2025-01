Nuovi fondi per le imprese italiane: 200 miliardi di euro da Intesa Sanpaolo in partnership con Confindustria

“Oggi rinnoviamo la lunga collaborazione di carattere strategico con Confindustria”, ha affermato Carlo Messina, sottolineando il ruolo del gruppo bancario nel fornire soluzioni su misura per le imprese italiane. Il nuovo piano si propone di rafforzare gli investimenti in ricerca e sviluppo, valorizzare le filiere e promuovere la transizione verso modelli produttivi avanzati.

Le principali aree di interesse del nuovo accordo includono:

la trasformazione sostenibile in linea con il Piano Transizione 5.0;

l'investimento in settori ad alto potenziale come aerospazio, robotica, intelligenza artificiale (AI) e scienze della vita;

l'accelerazione della transizione ecologica, dell'economia circolare e dei processi ad alto contenuto tecnologico;

il piano "Abitare Sostenibile", per favorire la mobilità e attrarre talenti nell'industria italiana.



I dettagli dell'accordo saranno illustrati agli associati di Confindustria e ai clienti di Intesa Sanpaolo attraverso incontri ed eventi territoriali e settoriali. “Questo accordo rappresenta uno strumento essenziale a supporto della nostra visione di politica industriale di medio-lungo periodo”, ha dichiarato Emanuele Orsini. Le imprese dovranno affrontare diverse transizioni e la crisi della produttività richiede un rilancio degli investimenti. Per Orsini, è fondamentale semplificare la transizione 5.0 e attuare il PNRR. L’accordo mira a promuovere un metodo di lavoro partecipato e inclusivo, che coinvolga tutti gli attori economici, come spiega il presidente di Confindustria.

Il 2025 sarà un anno cruciale per l'economia italiana. Per questo è importante lavorare insieme su alcuni punti fondamentali, come il rafforzamento delle filiere strategiche, la riduzione del costo dell'energia, la diversificazione delle fonti energetiche, la revisione del Green Deal e l'attenzione al benessere sociale.

Intesa Sanpaolo, dal canto suo, mette a disposizione 200 miliardi di euro entro il 2028 per sostenere la crescita e la competitività del tessuto imprenditoriale italiano, investendo nel futuro e affrontando le sfide con un modello di relazione virtuoso e costruttivo.

In sintesi, questo accordo tra Confindustria e Intesa Sanpaolo rappresenta un passo importante per lo sviluppo economico italiano, offrendo un significativo sostegno finanziario e strategico alle imprese.