Morgan Stanley: utili e ricavi volano nel quarto trimestre 2024

Anche il wealth management ha contribuito positivamente con 7,48 miliardi di dollari di entrate, superando le previsioni di 7,32 miliardi. Le commissioni derivanti dall'investment banking sono aumentate del 25% a 1,64 miliardi, grazie all'incremento delle fusioni e acquisizioni, favorito da un miglioramento del clima economico, dai tagli dei tassi d'interesse e dalle aspettative di deregulation con Trump. Risultati analoghi sono stati riportati anche dai rivali Goldman Sachs e JPMorgan.

Nel corso del 2024, l'attività patrimoniale di Morgan Stanley ha portato 252 miliardi di dollari in nuovi asset netti, in calo rispetto ai 282 miliardi del 2023 e ai 311 miliardi del 2022. La banca punta a raggiungere 1 trilione di dollari nel triennio 2023-2025, il che significa che nel 2025 dovrebbe aggiungere altri 466 miliardi di dollari, un incremento dell'85% rispetto al 2024.

Bank of america: investment banking in forte crescita

Anche Bank of America ha chiuso l'ultimo trimestre del 2024 con risultati superiori alle aspettative. I ricavi si sono attestati a 25,5 miliardi di dollari e l'Eps a 0,82 dollari, entrambi sopra le stime degli analisti. Il margine di interesse è cresciuto del 3% a 14,36 miliardi di dollari, contro i 14,12 miliardi previsti. I ricavi da trading sono aumentati del 10% a 4,1 miliardi, segnando l'undicesimo trimestre consecutivo di crescita. In particolare, le entrate nel comparto del reddito fisso sono aumentate del 13% a 2,48 miliardi, mentre le negoziazioni di azioni hanno generato 1,6 miliardi (+6%).

Le commissioni da investment banking sono salite del 43% a 1,69 miliardi, il massimo da tre anni, confermando il trend positivo delle altre banche: +49% JPMorgan, +24% Goldman Sachs, +59% Wells Fargo e +35% Citigroup.

"Ogni fonte di entrate è aumentata e abbiamo visto una crescita migliore del settore nei depositi e nei prestiti", ha dichiarato il Ceo Brian Moynihan, aggiungendo che "questo ampio slancio prepara molto bene il 2025". L'utile netto è salito da 3,1 miliardi a 6,7 miliardi (82 centesimi ad azione), superando nettamente le previsioni. Per il trimestre in corso, BofA ha previsto un margine di interesse (NII) tra 14,5 e 14,6 miliardi, superiore alle stime degli analisti, in ulteriore aumento a 15,5-15,7 miliardi nel quarto trimestre.

In sintesi, sia Morgan Stanley che Bank of America hanno concluso il 2024 con performance finanziarie solide, trainate da un forte incremento delle attività di trading e delle commissioni da investment banking. Entrambe le banche hanno superato le aspettative degli analisti, prospettando un 2025 all'insegna della crescita.



Morgan Stanley ha visto una particolare forza nel trading azionario, mentre Bank of America ha beneficiato di una crescita generalizzata di tutte le sue fonti di ricavo. Gli incrementi delle commissioni da investment banking sono stati significativi per entrambe le banche, con Bank of America che ha fatto segnare un aumento del 43% rispetto all'anno precedente. La situazione appare quindi positiva per le grandi banche statunitensi, nonostante un rallentamento nel comparto della gestione patrimoniale.