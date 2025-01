Mercati finanziari in movimento: Milano chiude con un +0.5%

Al contrario, Iveco, Diasorin, Pirelli e Stellantis hanno perso rispettivamente l'1,9%, l'1,1%, l'1% e l'1%.

Christopher Waller, membro della FED, ha aperto alla possibilità di un taglio dei tassi prima di giugno, ipotizzando un miglioramento dell'inflazione. Intanto, Bessent, il prossimo segretario al Tesoro degli USA, ha sottolineato l'importanza di ridurre le tasse e mantenere il dollaro come valuta di riserva mondiale. I dati sulle vendite al dettaglio hanno evidenziato una crescita dello 0,4%, una buona performance, anche se inferiore alle previsioni dello 0,6% e ai minimi degli ultimi quattro mesi. Le richieste di sussidi di disoccupazione sono salite a 217.000, superando le stime degli analisti.

Dalle ultime comunicazioni della BCE emerge un orientamento verso ulteriori riduzioni dei tassi, con alcuni membri che avevano proposto un taglio di ben 50 punti base nell'ultima riunione di dicembre.

Il rendimento del titolo decennale statunitense è sceso al 4,61%. Lo spread tra Btp e Bund si è ridotto a 110 punti base, con il rendimento italiano al 3,65% e quello tedesco al 2,55%.

Per quanto riguarda le materie prime, il petrolio Brent è tornato sotto gli 81 dollari al barile, mentre si guarda con interesse alle possibili sanzioni contro la Russia, che potrebbero essere allentate. L'oro ha guadagnato terreno raggiungendo quota 2.718 dollari l'oncia, grazie alle aspettative sui tassi di interesse. Sul mercato valutario, il cambio euro/dollaro si aggira intorno a 1,03 e il dollaro/yen è sceso a 155,3, per via delle aspettative di aumento dei tassi della Bank of Japan. Nel mondo delle criptovalute, il Bitcoin continua a oscillare attorno ai 100.

000 dollari.