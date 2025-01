L'intelligenza artificiale generativa rivoluziona il lavoro: evento a Milano

Gli organizzatori vogliono fornire una panoramica completa delle potenzialità di questa tecnologia, permettendo ai partecipanti di toccare con mano i benefici che può apportare.

Non sarà solo una presentazione teorica, ma un'esperienza pratica. L'evento darà voce a chi già utilizza Gemini quotidianamente, raccontando storie di successo e mostrando come questa tecnologia si traduce in risultati concreti. Esperti di Google Cloud e partner condivideranno gli ultimi aggiornamenti e le più recenti scoperte nel campo dell'AI generativa. I partecipanti potranno inoltre interagire con Gemini attraverso dimostrazioni pratiche, imparando ad utilizzarlo in modo efficace.

L'evento si configura quindi come un'opportunità imperdibile per chi vuole restare al passo con le evoluzioni tecnologiche e scoprire come sfruttare l'AI generativa per ottimizzare il proprio lavoro.

Le trasformazioni portate dall'AI non sono più un miraggio futuro, ma una realtà che sta già plasmando il presente, e "Gen AI at Work" è il luogo ideale per capire come far parte di questo cambiamento.

L'iniziativa è un'occasione per vedere in azione Gemini, un'innovativa tecnologia che sta ridefinendo i confini del possibile, sia in Google Workspace sia in Google Cloud Platform, e ascoltare le storie di chi, come te, ha deciso di abbracciare questa rivoluzione. L'appuntamento del 10 marzo è pensato proprio per fornire gli strumenti giusti, dimostrando attraverso demo pratiche come l'AI generativa possa davvero migliorare la tua attività quotidiana.