L'Annuario del Lavoro 2024 racconta come sia stato un anno difficile

Ma il vero fulcro del testo è costituito dalle analisi e dai saggi che stimolano la riflessione.

Tra i contributi più rilevanti, si segnalano: L’impresa sostenibile di Tiziano Treu, ex ministro del Lavoro; Sciopero e culture sindacali del sociologo Gian Primo Cella; L’unità perduta, senza alcuna rassegnazione di Raffaele Morese, ex segretario confederale della CISL; Gli operai e la sinistra del sociologo Mimmo Carrieri; L’entropia della politica e ‘la tazza rotta’ della sinistra di Gaetano Sateriale, ex segretario confederale della CGIL; La partecipazione dei lavoratori all’innovazione nelle imprese medie del sociologo Luciano Pero; Il disastro dell’inflazione del giornalista Maurizio Ricci e Ricambio ai vertici, come funziona nei sindacati di Nunzia Penelope, vicedirettrice del Diario del Lavoro.

Questi studi offrono diverse prospettive sul panorama lavorativo, invitando il lettore a una riflessione più ampia e approfondita.

L'annuario non è solo un contenitore di dati; è un'indagine sulle complessità delle relazioni sindacali e sulle sfide che attendono il mondo del lavoro. L'edizione 2024 è dedicata a Marco Cianca, giornalista scomparso recentemente, ricordato per la sua professionalità e passione.

In sintesi, l'annuario 2024 mostra un panorama del mondo del lavoro tutt'altro che roseo, con difficoltà, sfide e punti di riflessione sui quali meditare per il futuro delle relazioni sindacali italiane e non solo.