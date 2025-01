Italiani in cerca di lavoro: una sfida tra frustrazione e nuove opportunità nel 2025 secondo LinkedIn

Questo scenario emerge da una recente indagine condotta a livello internazionale da LinkedIn, la più grande rete professionale al mondo, che ogni anno fornisce dati e spunti utili per orientarsi nel mondo del lavoro. I dati italiani trovano riscontro anche a livello globale, dove quasi il 60% dei lavoratori è intenzionato a cambiare lavoro, ma la metà di questi percepisce una maggiore difficoltà nella ricerca rispetto al 2024.

La Generazione Z si dimostra particolarmente attiva nella ricerca di nuove opportunità, con oltre il 63% dei giovani pronti al cambiamento, seguita dai Millennial (55%). Un dato interessante è la minore differenza di genere, con il 46% delle donne che sta attivamente esplorando il mercato del lavoro, contro il 41% degli uomini che invece non sembra intenzionato a cambiare. L'aumento di retribuzione è la motivazione principale per il 41% degli italiani che cercano un nuovo impiego, seguita dalla ricerca di un migliore equilibrio tra vita lavorativa e privata (27%) e dalla volontà di crescere professionalmente (22%).

Per chi invece non intende cambiare lavoro, la ragione principale è l'equilibrio raggiunto tra vita privata e professionale (30%), seguita da un ambiente di lavoro positivo (24%).

L'impatto dell'AI è tangibile nel processo di ricerca del lavoro: il 27% dei professionisti italiani la utilizza per inviare candidature, con la Generazione Z in testa (43%). Nonostante il 39% non sia sicuro del suo reale aiuto, il 37% è intenzionato a sfruttarne il potenziale.

La difficoltà di trovare offerte adeguate ai propri criteri (39%) è un ostacolo maggiore persino della negoziazione salariale (24%). La mancanza di riscontri da parte dei selezionatori (48%) e la sensazione di non ricevere risposta nonostante le numerose candidature (36%) accrescono la frustrazione. Il 20% degli intervistati ha indicato la mancanza di riscontri come uno dei principali ostacoli nella ricerca.

Dall'altro lato della barricata, i recruiter italiani (65%) affermano che nel 2024 è diventato più difficile trovare candidati con i requisiti giusti, e più della metà (51%) ammette che il processo di ricerca e selezione è diventato più frustrante. I recruiter lamentano anche di ricevere numerose candidature inadeguate (48%), e di avere difficoltà a trovare i talenti giusti (45%).

La priorità dei lavoratori italiani per la propria carriera è l'opportunità di acquisire nuove competenze (20%). Tra chi cerca lavoro, c'è la volontà di dedicare più tempo alla ricerca (17%), mentre chi non intende cambiare punta sulla stabilità (15%) e sulla flessibilità (14%)."L'attuale panorama competitivo nella ricerca di lavoro dimostra che i professionisti italiani riconoscono quanto sia cruciale che le loro competenze siano adatte ai ruoli richiesti. Infatti, mentre il 23% delle persone che abbiamo intervistato considera l'acquisizione di nuove competenze una priorità per la propria crescita professionale, il 62% dei recruiter dichiara di dedicare più tempo alla ricerca di candidati idonei", ha commentato Marcello Albergoni, Country Manager di LinkedIn Italia.



“In un mercato in rapida evoluzione, il continuo impegno di LinkedIn va in entrambe le direzioni: da un lato fornire nuovi strumenti e risorse per guidare strategicamente i professionisti nella ricerca di un nuovo lavoro, aiutandoli ad ampliare il proprio network, individuando nuovi percorsi di adattamento e apprendimento, dall'altro offrire strumenti e soluzioni innovative per facilitare e velocizzare il lavoro dei recruiter”.

LinkedIn offre alcuni consigli utili per chi è alla ricerca di lavoro: adattarsi alle nuove esigenze del mercato del lavoro, aggiornare il profilo LinkedIn, utilizzare gli strumenti di ricerca di lavoro offerti dalla piattaforma, cercare offerte di lavoro verificate ed esplorare i ruoli emergenti per scoprire le posizioni più richieste. Ogni anno, LinkedIn aiuta i professionisti ad ampliare le proprie competenze attraverso corsi di formazione gratuiti e offre una lista dei “Lavori in crescita”, ovvero le professioni che hanno visto un aumento negli ultimi tre anni.



Nel complesso, il mercato del lavoro italiano si presenta come un campo di battaglia dove i lavoratori devono essere sempre più proattivi nell'aggiornare le proprie competenze e nel ricercare nuove opportunità, mentre i recruiter devono affinare le proprie tecniche di selezione. L'AI si presenta come uno strumento chiave per navigare in questo scenario complesso, ma non è una soluzione magica, in quanto la necessità di trovare equilibrio e gratificazione personale resta cruciale per entrambi le parti.