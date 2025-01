Internet: tutti i dati Audiweb/Audicom su chi ha navigato online a novembre 2024

In termini di genere, il 64,3% degli uomini (18,3 milioni) e il 63,5% delle donne (19 milioni) hanno navigato quotidianamente. Le fasce d'età più attive sono quelle tra i 18 e i 64 anni, con l'88,2% dei 18-24enni online nel giorno medio, seguite da percentuali altrettanto alte per le fasce successive fino ai 64 anni, mentre il 42% degli over 65 si è connesso giornalmente.

Geograficamente, il Nord Ovest guida la classifica con il 68,6% della popolazione online (10,7 milioni), seguito dal Nord Est (65,3%, 7,5 milioni), dal Centro (62,2%, 7,2 milioni) e dal Sud e Isole (60,2%, 11,9 milioni). Il mobile è il vero protagonista: l'87,2% del tempo totale online a novembre è generato dalla fruizione da mobile da parte dei 18-74enni, che si traduce in 2 ore e 37 minuti al giorno e 68 ore e 19 minuti nel mese.

Le donne dedicano più tempo degli uomini alla navigazione da mobile, circa 25 minuti in più al giorno e con il 91% del loro tempo totale online.

Le fasce d’età che passano più tempo online tramite dispositivi mobili sono quelle tra i 25 e i 34 anni con una media di 2 ore e 50 minuti. Le altre fasce d'età "maggiorenni" si attestano tra le 2 ore e 30 minuti e 2 ore e 39 minuti.

Rispetto a ottobre, si osservano flessioni nelle categorie Maps/Travel info (-1,2%), Weather (-7,6%), Government (-2,3%) e Sports (-1,7%). Al contrario, alcune categorie mostrano trend positivi: Apparel/Beauty ha visto un aumento del 4,3% di utenti e del 15,1% del tempo trascorso, mentre Food & Cooking (+6,3% del tempo), Health, Fitness & Nutrition (+3,9%), Broadcast Media (+4,5%), Home & Garden (+6,2%) e Financial News & Information (+7,0%) hanno registrato un aumento del tempo di fruizione.