Intelligenza artificiale: le imprese non-profit superano le aziende nell'adozione tecnologica

Questa maggiore attenzione all'analisi dei dati evidenzia come le organizzazioni non-profit puntino a creare un legame più forte e personalizzato con il loro pubblico.

L'87% delle non-profit considera l'interazione digitale cruciale per il successo. In questo contesto, l'AI emerge come un acceleratore, offrendo nuove opportunità per migliorare le attività di coinvolgimento. Il report di Twilio analizza l'impatto della tecnologia su diversi settori non-profit, tra cui sanità, istruzione e servizi pubblici.

La personalizzazione è un tema chiave per il terzo settore. Il 71% delle organizzazioni ritiene prioritarie le comunicazioni personalizzate. L'AI è vista come uno strumento potente per raggiungere questo obiettivo. In particolare:

Sanità: Le organizzazioni non-profit usano l'AI per accelerare le risposte ai pazienti.

Il 50% ha visto un miglioramento nell'esperienza utente e nei punteggi di soddisfazione.

Istruzione: Le scuole utilizzano l'AI per connettersi con gli studenti tramite piattaforme di messaggistica. I benefici includono risposte più rapide (47%), decisioni migliori basate sui dati (41%) e una maggiore fidelizzazione degli studenti (40%).

Servizi umanitari: In questo ambito l'AI porta a decisioni più informate (42%), risposte più veloci (40%) e maggiore fidelizzazione degli utenti (38%).

Per sostenere questa crescita, l'88% delle non-profit prevede di assumere sviluppatori IT, con una media di sei nuove assunzioni all'anno. Inoltre, tre su quattro cercheranno supporto tecnologico esterno, indicando una forte domanda di talenti tecnologici nel settore.

Nonostante l'adozione dell'AI, persiste una sfida legata alla privacy: l'83% delle non-profit si dichiara trasparente sull'uso dell'AI, ma solo il 38% degli utenti finali condivide questa percezione.

Migliorare la comunicazione su come vengono utilizzati i dati è fondamentale per costruire fiducia e ottenere risultati migliori.

La privacy è un tema sempre più sentito nel terzo settore, con l'attenzione rivolta verso la gestione etica dei dati. L'abilità di lavorare con i dati di prima parte, quelli raccolti direttamente con il consenso degli utenti, diventa un'opportunità cruciale per le non-profit, specialmente in un contesto di crescente attenzione alla protezione dei dati personali.

Anche in Italia, alcune non-profit stanno usando l'AI per migliorare la relazione con gli utenti e la gestione delle risorse. Un esempio è Save The Children, che usa l'AI per analizzare dati e personalizzare le comunicazioni con i donatori. Il terzo settore italiano sta sperimentando soluzioni come chatbot e algoritmi predittivi, con l'obiettivo di rendere più efficiente la risposta ai bisogni degli utenti.



In conclusione, le non-profit che investiranno in strumenti di comunicazione avanzata, dall'analisi dei dati all'automazione delle interazioni, otterranno un vantaggio competitivo. Allo stesso tempo, dovranno mantenere alta l'attenzione sulla trasparenza e la protezione dei dati. Il futuro del terzo settore si basa sul binomio di innovazione tecnologica e gestione etica dei dati. Le parole di Emanuele Caronia, Founder & CEO, sottolineano: "L’intelligenza artificiale rappresenta un’opportunità senza precedenti per il terzo settore, che può finalmente offrire esperienze personalizzate e servizi più efficienti ai propri utenti. Tuttavia, la vera chiave di successo risiede nell’utilizzo etico dei dati e nella capacità di costruire relazioni basate sulla trasparenza e sulla fiducia." La sua visione delinea un percorso dove l'AI, usata in modo responsabile, diventa un motore di cambiamento sociale.