Incredibile affare per Coop Alleanza 3.0: 222 milioni per iper e supermercati

Questa operazione segna anche un momento importante per il mercato immobiliare italiano, rappresentando la prima acquisizione nel nostro Paese per Grr Garbe Retail, società tedesca specializzata nel settore retail.

Gli acquirenti sono due: il fondo americano Icg e Grr Garbe Retail. Entrambi hanno acquisito le quote del fondo chiuso regolamentato italiano Retail Partnership, gestito da Bnp Paribas Real Estate Investment Management Luxembourg. Marco Grassidonio, country head di Garbe Italy, ha dichiarato: “Dopo il grande successo di Garbe nel mercato logistico italiano, entriamo in una nuova asset class. Siamo convinti della solidità del food retail in Italia e puntiamo a sviluppare ulteriormente questa area di business.” Grr Garbe Retail, con sede a Norimberga, fa parte di Garbe Institutional Capital dal 2024.

Il gruppo tedesco, con una lunga storia nel settore immobiliare, conta circa 600 dipendenti in 20 sedi in 13 Paesi, con un portafoglio di circa 15 miliardi di euro. Icg, un colosso finanziario con 106 miliardi di dollari di attivi gestiti, è quotata alla Borsa di Londra e fa parte dell'indice Ftse 100.

Questa operazione finanziaria, quindi, non solo fornisce liquidità a Coop Alleanza 3.0, ma introduce nel mercato italiano nuovi attori internazionali con un forte interesse nel settore del food retail. Il meccanismo del sale and leaseback permetterà a Coop Alleanza 3.0 di continuare le proprie operazioni commerciali negli stessi locali, con la possibilità di un futuro riscatto dei beni.

Il focus sulla regione Emilia-Romagna sottolinea l'importanza strategica di questa area per il settore della grande distribuzione in Italia.

La diversificazione degli investitori, con l'arrivo di Grr Garbe Retail, potrebbe portare nuove dinamiche e opportunità di sviluppo per il mercato immobiliare commerciale italiano.