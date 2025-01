Commercialisti: come cambia il lavoro tra AI e cloud secondo Wolters Kluwer

Tuttavia, c'è una carenza globale di personale giovane qualificato, che richiede strategie mirate per attrarre nuovi talenti nel settore.

L'indagine "Future Ready Accountant" rivela che l'Italia si distingue in Europa per l'adozione del cloud, con il 34% degli studi che lo utilizza completamente e un ulteriore 32% che prevede di farlo in parte nei prossimi tre anni. L'Italia è anche al primo posto in Europa (22%) per la fornitura di servizi ESG (Environmental, Social, and Governance).

Il 60% degli studi italiani ritiene che la transizione verso la consulenza aziendale avrà l'impatto maggiore sull'attività: meno contabilità e più attività di consulenza con i clienti. Il 42% degli studi italiani intende ampliare la propria base clienti nei prossimi 12 mesi, mentre il 34% punta a espandere l'offerta di servizi e la portata del mercato. Il 40% dei professionisti italiani prevede di ottimizzare il workflow, concentrandosi su precisione e puntualità, considerate fondamentali per la soddisfazione del cliente.

Già nel triennio passato, il 37% degli studi italiani si è orientato verso soluzioni cloud e il 36% ha aumentato la raccolta digitale di documenti.

Non mancano gli ostacoli all'adozione delle tecnologie cloud, i costi (51%), la sicurezza dei dati (47%) e le interruzioni dei processi di lavoro (43%). Nonostante le difficoltà, la professione in Italia si sta muovendo verso la trasformazione e l’innovazione. Concentrandosi sui servizi di consulenza a valore aggiunto (34% degli studi), sulla razionalizzazione delle operazioni (40%) e sull’adozione di soluzioni cloud (34%), i commercialisti italiani possono affrontare le sfide e rimanere competitivi.

L'integrazione strategica di AI e tecnologie cloud permette di migliorare l'efficienza e favorire la crescita, assicurando che gli studi professionali rimangano agili e innovativi. "Il Future Ready Accountant offre una visione impareggiabile del panorama fiscale e contabile globale", afferma Jason Marx, CEO di Wolters Kluwer Tax & Accounting, aggiungendo che, nonostante l'interesse nell'utilizzo dell'AI, il coinvolgimento dei clienti resta fondamentale.

L'indagine, conclude Marx, rivela informazioni importanti su come gli studi si stanno adattando a un mondo digital-first.

In sintesi, i commercialisti italiani stanno abbracciando la tecnologia per migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi, anche se devono superare ostacoli come i costi e le preoccupazioni per la sicurezza dei dati, puntando su consulenza, digitalizzazione e sull’ottimizzazione dei flussi di lavoro.