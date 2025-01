Bank of America: utili record nel quarto trimestre 2024

Questo aumento è stato trainato da un notevole incremento del 23% nelle commissioni di gestione patrimoniale, beneficiando di mercati in crescita e consistenti afflussi di capitali. Questi dati dimostrano una forte capacità di attrazione e gestione del patrimonio da parte di Bank of America.

L'utile complessivo del quarto trimestre ha visto un incremento significativo, superando le aspettative degli analisti. L'utile è più che raddoppiato, raggiungendo i 6,67 miliardi di dollari, equivalenti a 82 centesimi per azione, rispetto al precedente anno. Questo notevole aumento è attribuibile alla rimozione degli oneri che avevano pesato sui risultati del 2023, quali le svalutazioni legate al fallimento di alcune banche regionali e le rettifiche contabili sugli swap sui tassi d'interesse. Il CEO di Bank of America, Brian Moynihan, ha commentato: “Abbiamo chiuso il 2024 con un quarto trimestre solido.



Ogni fonte di fatturato è aumentata e abbiamo visto una crescita migliore del settore nei depositi e nei prestiti.”

I ricavi totali hanno raggiunto i 25,5 miliardi di dollari, con un incremento del 15%, grazie alle commissioni di investment banking, alla gestione patrimoniale e a risultati di trading positivi. Le commissioni di investment banking hanno registrato un aumento del 44%, raggiungendo 1,65 miliardi di dollari, superando le previsioni degli analisti di circa 180 milioni di dollari. Questi risultati indicano un miglioramento significativo nell'attività di investment banking, che si era attestata al 25% secondo le previsioni del CEO nel mese precedente. Questo aumento sostanziale dimostra che la banca ha concluso l'anno con una forte performance in quest'area.

Per quanto riguarda le attività di trading, i risultati sono stati più in linea con le aspettative del mercato, a differenza di quanto osservato in altre banche come Goldman Sachs.

I ricavi da reddito fisso sono aumentati del 13% a 2,48 miliardi di dollari, mentre quelli da azioni sono saliti del 6% a 1,64 miliardi di dollari, entrambi in linea con le stime di StreetAccount. Tuttavia, il reddito netto da interessi, uno dei dati più seguiti, ha superato le attese, raggiungendo i 14,5 miliardi di dollari, con un incremento del 3% rispetto all'anno precedente e con 170 milioni di dollari in più rispetto alle stime. Questo dato conferma la solidità della banca nel settore del credito.

Il CEO Moynihan ha dichiarato che la banca ha concluso il 2024 con solidi livelli di capitale e liquidità, che hanno permesso di restituire 21 miliardi di dollari di capitale agli azionisti. “Riteniamo che questo ampio slancio prepari molto bene il 2025 per Bank of America” ha aggiunto il CEO. L'aumento dell'utile e dei ricavi, insieme a un forte ritorno di capitale agli azionisti, suggerisce che Bank of America si trova in una posizione favorevole per affrontare le sfide future.