Azimut: utili record e espansione globale nel 2024

La raccolta netta totale del 2024 è stata di 18,3 miliardi di euro, quasi il doppio rispetto alle migliori reti italiane quotate. L'obiettivo annuale di 14 miliardi di euro è stato superato e Azimut si è posizionata al primo posto tra gli operatori italiani per flussi nell’anno. La raccolta netta gestita ammonta a quasi 7 miliardi di euro, di cui 1,1 miliardi relativi a prodotti di private markets, consolidando la leadership nel settore con 6,4 miliardi di asset in gestione e un'offerta di oltre 70 prodotti.

Le performance del Gruppo hanno portato a un rendimento medio ponderato netto per i clienti di circa l’8,9% nel 2024, superando l’indice di riferimento del settore (indice Fideuram). Il totale delle masse si è attestato a 108 miliardi di euro al 31 dicembre 2024, con un incremento del 26% rispetto alla fine del 2023.

Il 48,4% di questo totale è legato al business estero, rafforzando la natura multinazionale del Gruppo.

Azimut, unico operatore italiano nel risparmio gestito presente in 18 paesi, continuerà la sua espansione internazionale entrando in due nuovi paesi in Africa e in Asia. L’operazione, prevista nelle prossime settimane, consoliderà la presenza nel continente africano, dopo l'ingresso in Egitto nel 2019, dove oggi conta oltre 300.000 clienti. Azimut è il primo asset manager globale nell'area MENA e Turchia, con team di investimento a Dubai, Abu Dhabi, Istanbul e Cairo, con masse pari a 5,8 miliardi di euro.

Pietro Giuliani, presidente del Gruppo, ha dichiarato: “A differenza della quasi totalità dei nostri concorrenti che parlano di andare all’estero, Azimut è più di 15 anni che opera in 18 Paesi che diventeranno 20 nel 2025”.

Ha poi sottolineato come la scelta di investire nei mercati privati (private equity, private debt, venture capital, infrastructure) abbia permesso di supportare la crescita del Paese tramite investimenti in piccole e medie imprese. Ha concluso dicendo che i 108 miliardi di masse gestite, di cui circa la metà raccolti all’estero, rendono Azimut “l’unica multinazionale italiana nell’asset management”.

In sintesi, il 2024 si configura come un anno di successi per Azimut, caratterizzato da utili record, una forte espansione internazionale e un incremento delle masse gestite, consolidando la sua posizione come leader nel settore dell’asset management e dimostrando la sua capacità di crescere anche nei mercati esteri.