Aziende top in Italia: per i dipendenti le migliori 151 nel 2025

Non finisce qui: 15 aziende italiane sono state riconosciute con la certificazione Top Employers Global 2025, un riconoscimento ancora più esclusivo, riservato a quelle imprese che brillano per le loro pratiche HR in diversi continenti. Quest'anno, inoltre, è stata introdotta la certificazione Top Employers Enterprise, assegnata a 7 multinazionali con oltre 2.500 dipendenti e presenti in almeno 10 paesi, che hanno già ottenuto la certificazione Top Employers in ognuno di questi paesi.

Il Top Employers Institute, attivo da 34 anni, nel 2025 ha certificato a livello globale 2.429 aziende in 125 paesi. Questo dimostra l'ampio raggio d'azione e l'influenza dell'istituto nel panorama del lavoro a livello internazionale. Secondo Massimo Begelle, Regional Manager Italy & Spain di Top Employers Institute, il mondo del lavoro sta vivendo una profonda trasformazione.

"Se nel 2024 il rapporto tra Human Centricity e AI ha avuto un forte impatto, nel 2025 assisteremo a una radicale evoluzione verso obiettivi più collettivi e inclusivi". Per guidare questo cambiamento, i leader HR dovranno collegare il successo individuale a quello del team, sfruttando le nuove tendenze. Il rapporto "World of Work Trends 2025" offre preziose indicazioni per gestire la forza lavoro in evoluzione.

Le 151 aziende certificate top employers Italia 2025

Ecco le prime 5 aziende certificate in ordine alfabetico:

A2A, Acque Bresciane, ALFA SRL, Allianz S.p.A. e Amazon Italia

Aziende con certificazione europea:

Amazon, Amplifon, ANGELINI PHARMA, Arkema S.



r.l. e AstraZeneca.

Aziende con certificazione globale:

BAT, Boehringer Ingelheim, CHEP, Dana e HCL Technologies.

Aziende con certificazione enterprise:

DHL eCommerce, Iberdrola, Lidl, Meliá Hotels International e Puma.

Secondo David Plink, CEO di Top Employers Institute, questo riconoscimento richiede un impegno costante verso il miglioramento delle politiche HR."È fonte di grande ispirazione vedere persone e organizzazioni dare il meglio di sé in un contesto di continui cambiamenti tecnologici, economici e sociali".



Plink sottolinea come il programma di certificazione Top Employers celebri l'impegno delle aziende nel migliorare il mondo del lavoro, promuovendo la crescita e il benessere dei collaboratori.

Top employers Italia 2025 in cifre

Nel 2025, Top Employers Italia ha certificato:

151 aziende in totale.

48 aziende hanno ottenuto anche la certificazione europea.

20 sono le nuove aziende entrate nel 2025.

Rispetto al 2009, quando le aziende certificate erano 28, c'è stato un incremento del 439,29%.

Questi dati testimoniano un impegno crescente da parte delle aziende italiane nel miglioramento delle condizioni di lavoro e nel benessere dei propri dipendenti, con un significativo aumento rispetto al passato e un trend che evidenzia una maggiore attenzione all'ambiente lavorativo.