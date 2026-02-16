Recupero crediti internazionali: la mossa che ha cambiato l'esecuzione dei lodi in Spagna

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->





La disputa nasceva da un contratto con clausola di arbitrato irrituale, strumento molto diffuso in Italia per la sua rapidità. Il lodo, emesso da un tribunale italiano, condannava la società spagnola al pagamento di 2,9 milioni di euro più interessi e spese. “Il lodo irrituale è stato emesso in Italia e prevedeva il pagamento in favore dell’impresa italiana”, ha spiegato Jaume Papasseit, capo del Dipartimento di Contenzioso Internazionale di Lawants.

Il problema principale era la mancanza di beni aggredibili in Italia e l’impossibilità di far valere il lodo in Spagna attraverso i meccanismi della Convenzione di New York del 1958. Di fronte a queste difficoltà, lo studio ha ideato una strategia legale per crediti esteri che ha reinterpretato il lodo come una semplice obbligazione contrattuale, accettata dalle parti al momento della firma.

Il tribunale di Primo Grado spagnolo, su richiesta di Lawants, ha accolto la tesi e ha autorizzato l’esecuzione del lodo arbitrale in Spagna.

La sentenza, pronunciata il 6 giugno 2025, rappresenta un precedente importante per le imprese italiane che operano all’estero.

Punti chiave della strategia adottata:

- Analisi approfondita del contratto per evidenziare l’obbligazione contrattuale;

- Riformulazione del lodo irrituale come titolo esecutivo interno al rapporto commerciale;

- Presentazione della domanda al giudice spagnolo con argomentazioni supportate da precedenti giurisprudenziali;

- Coordinamento tra avvocati italiani e spagnoli per garantire coerenza procedurale;

- Monitoraggio continuo delle fasi esecutive per assicurare il recupero dei crediti;

Il risultato ha permesso di puntare a un recupero complessivo di oltre 5,5 milioni di euro, comprensivo di capitale, interessi contrattuali, spese di arbitrato e costi giudiziari spagnoli. “Questa decisione apre nuove prospettive per le imprese che cercano soluzioni concrete ai problemi di recupero crediti transfrontalieri”, ha concluso Roberto Bosco.

Il caso sottolinea l’importanza di un approccio multidisciplinare, capace di coniugare la conoscenza dei diversi ordinamenti e una visione internazionale.



Per le aziende che operano su mercati esteri, la lezione è chiara: una lettura sostanziale dei contratti può trasformare un ostacolo legale in una opportunità di recupero efficace.

