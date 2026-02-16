NetSuite svela le nuove funzionalità AI: come l’automazione rivoluziona la gestione aziendale

Nel panorama delle imprese, l’intelligenza artificiale per ERP diventa un fattore competitivo decisivo. Durante l’evento SuiteConnect, Oracle NetSuite ha presentato una serie di strumenti basati su AI pensati per potenziare finance, operations e customer service. L’obiettivo è chiaro: ridurre i tempi operativi, aumentare la precisione dei dati e favorire decisioni più rapide.

Le novità più rilevanti includono:

- Intelligent Close Manager: un centro di comando AI che accorpa le attività di chiusura finanziaria, monitora trend e scostamenti e consente analisi dettagliate a livello globale, migliorando l’integrità dei dati e la responsabilità;

- AI‑powered bank transaction matching: algoritmo generativo che estrae, arricchisce e interpreta le transazioni bancarie, aumentando la percentuale di corrispondenza automatica e limitando le revisioni manuali;

- AI‑generated report narratives: con un click, i report finanziari e operativi si arricchiscono di narrazioni descrittive prodotte dall’AI, rendendo più immediata la comprensione dei risultati;

- AI‑powered customer summaries: riepiloghi intelligenti che velocizzano la gestione dei ticket, favoriscono la riassegnazione delle pratiche e migliorano l’engagement dei clienti grazie alla piattaforma NetSuite Customer 360;

- AI‑assisted advanced pricing: strumento che centralizza politiche di prezzo complesse, protegge i margini e adegua automaticamente le offerte in base a segmenti, assortimento e periodi;

- SuiteCloud Developer Assistant: assistente basato su AI per la scrittura di codice SuiteScript, riduce le attività ripetitive e accelera lo sviluppo e la personalizzazione;

- NetSuite EPM Planning Agent: permette di richiedere analisi in linguaggio naturale su trend FP&A, esplorare scenari “what‑if” e simulare impatti su tutto il business;

- NetSuite EPM Reconciliation Agent: motore di matching AI che automatizza le riconciliazioni trimestrali, lasciando ai team il compito di gestire le eccezioni più critiche;

- Advanced subscription metrics: dashboard SaaS che mostrano il CMRR, heatmap di coorte e indicatori di churn, fornendo una visione tempestiva della crescita dei ricavi;

- Multi‑subsidiary vendor payments: soluzione per i fornitori multi‑filiale, attualmente disponibile negli Stati Uniti, che consolida i pagamenti e rafforza i controlli antifrode;

- Flexible commitment allocation: gestione flessibile dei crediti e dei pagamenti anticipati tra abbonamenti, semplificando la fatturazione e riducendo gli errori;

- Consignment inventory management: tracciabilità in tempo reale per le scorte in conto deposito, migliorando il cash‑flow e la trasparenza della supply chain;

Le funzionalità sono operative a livello globale, eccetto il modulo per i pagamenti multi‑filiale, riservato al mercato statunitense.