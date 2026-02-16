Il rallentamento del PIL in Giappone e la scommessa miliardaria sulle tecnologie AI

La settimana economica globale si apre con una calma apparente, influenzata dalle festività che tengono chiuse le piazze finanziarie in gran parte dell'Asia e negli USA. In questo scenario di attesa, i riflettori si spostano sui dati macroeconomici che arrivano dal Giappone, dove la crescita del PIL ha deluso profondamente le aspettative dei mercati. Nel trimestre che si è concluso a dicembre, l'economia nipponica è cresciuta solo dello 0,2% su base annualizzata. Si tratta di un valore molto distante dall'1,6% ipotizzato in precedenza, che arriva dopo una contrazione registrata nel terzo trimestre. Se analizziamo il dato su base annua, l'espansione si ferma allo 0,1%, segnando una brusca frenata rispetto al 2% della metà del 2025.


Il PIL nominale ha mostrato un incremento del 3,4%, ma questa variazione positiva è dovuta quasi interamente all'aumento dei prezzi al consumo. La spesa pubblica e le importazioni sono state le zavorre principali per la ricchezza nazionale, spingendo il primo ministro Takaichi a valutare interventi immediati. La necessità di uno stimolo fiscale aggressivo appare ormai evidente. Nelle stanze del potere si parla già di un budget supplementare da varare con urgenza, anticipando i piani previsti per la fine dell'anno.

In ambito finanziario, il Nikkei sembra aver bisogno di una pausa dopo aver guadagnato il 5% nella scorsa ottava. Anche le borse di Taiwan e della Corea del Sud hanno mostrato muscoli d'acciaio con rialzi rispettivamente del 5,7% e di oltre l'8%. Questo entusiasmo è stato alimentato dai produttori di microchip, che stanno beneficiando dei capitali immensi riversati dai grandi investitori nei progetti legati alla AI. Si percepisce una corsa frenetica tra i giganti del tech per dominare il settore dello sviluppo tecnologico B2B, anche se alcuni osservatori iniziano a interrogarsi sui reali ritorni economici di questi enormi flussi di denaro.


Questa settimana non vedremo i bilanci delle grandi aziende tecnologiche, ma sarà Walmart a dominare la scena. La società prevede un aumento delle vendite annuali tra il 4,8% e il 5,1% e deve puntare alla parte alta di questa forchetta per giustificare un rapporto prezzo e utili pari a 47. Il primo retailer al mondo a superare i mille miliardi di dollari di valore sta puntando con decisione sull'integrazione della AI nei propri processi industriali:

- Ottimizzazione della logistica e della robotica interna;
- Implementazione di sistemi avanzati di pubblicità digitale;
- Gestione dei flussi di vendita nel settore eCommerce;
- Analisi predittiva dei comportamenti d'acquisto per la gestione dell'inventario.

Queste innovazioni mirano a trasformare radicalmente il modo in cui i consumatori interagiscono con i negozi, riducendo gli sprechi e migliorando l'efficienza complessiva. Nondimeno, il successo di Walmart dipenderà dalla capacità di tradurre queste tecnologie in profitti reali in un contesto di crescita PIL Giappone incerta e mercati volatili.


La sinergia tra vendita al dettaglio e intelligenza artificiale rappresenta oggi la nuova frontiera per le imprese che operano nel comparto eCommerce globale. Se la tecnologia riuscirà a prevedere con esattezza cosa i clienti desiderano acquistare, l'impatto sulla gestione dei magazzini sarà rivoluzionario. Il mercato osserva con attenzione, consapevole che i risultati di questa transizione definiranno i nuovi equilibri della economia globale.


Articolo del 16/02/2026

