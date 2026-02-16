allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->





Il PIL nominale ha mostrato un incremento del 3,4%, ma questa variazione positiva è dovuta quasi interamente all'aumento dei prezzi al consumo. La spesa pubblica e le importazioni sono state le zavorre principali per la ricchezza nazionale, spingendo il primo ministro Takaichi a valutare interventi immediati. La necessità di uno stimolo fiscale aggressivo appare ormai evidente. Nelle stanze del potere si parla già di un budget supplementare da varare con urgenza, anticipando i piani previsti per la fine dell'anno.

In ambito finanziario, il Nikkei sembra aver bisogno di una pausa dopo aver guadagnato il 5% nella scorsa ottava. Anche le borse di Taiwan e della Corea del Sud hanno mostrato muscoli d'acciaio con rialzi rispettivamente del 5,7% e di oltre l'8%. Questo entusiasmo è stato alimentato dai produttori di microchip, che stanno beneficiando dei capitali immensi riversati dai grandi investitori nei progetti legati alla AI. Si percepisce una corsa frenetica tra i giganti del tech per dominare il settore dello sviluppo tecnologico B2B, anche se alcuni osservatori iniziano a interrogarsi sui reali ritorni economici di questi enormi flussi di denaro.

Questa settimana non vedremo i bilanci delle grandi aziende tecnologiche, ma sarà Walmart a dominare la scena. La società prevede un aumento delle vendite annuali tra il 4,8% e il 5,1% e deve puntare alla parte alta di questa forchetta per giustificare un rapporto prezzo e utili pari a 47. Il primo retailer al mondo a superare i mille miliardi di dollari di valore sta puntando con decisione sull'integrazione della AI nei propri processi industriali:

- Ottimizzazione della logistica e della robotica interna;

- Implementazione di sistemi avanzati di pubblicità digitale;

- Gestione dei flussi di vendita nel settore eCommerce;

- Analisi predittiva dei comportamenti d'acquisto per la gestione dell'inventario.

Queste innovazioni mirano a trasformare radicalmente il modo in cui i consumatori interagiscono con i negozi, riducendo gli sprechi e migliorando l'efficienza complessiva. Nondimeno, il successo di Walmart dipenderà dalla capacità di tradurre queste tecnologie in profitti reali in un contesto di crescita PIL Giappone incerta e mercati volatili.



La sinergia tra vendita al dettaglio e intelligenza artificiale rappresenta oggi la nuova frontiera per le imprese che operano nel comparto eCommerce globale. Se la tecnologia riuscirà a prevedere con esattezza cosa i clienti desiderano acquistare, l'impatto sulla gestione dei magazzini sarà rivoluzionario. Il mercato osserva con attenzione, consapevole che i risultati di questa transizione definiranno i nuovi equilibri della economia globale.

