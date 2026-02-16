Il FTSE MIB si mantiene stabile: cosa nasconde la pausa dei mercati in Asia e Nord America

Il mercato azionario italiano ha chiuso lunedì con una variazione minima, attestandosi a 45.419 punti. L’assenza di stimoli e il volume contenuto, dovuti alle festività in Nord America e Asia, hanno limitato i movimenti sui principali indici europei.

Le banche italiane hanno guidato il rialzo. La recente diminuzione dei rendimenti obbligazionari ha migliorato le prospettive di credito nell’eurozona, favorendo titoli come BPER e BPM, entrambi in crescita di oltre l’1 %.

- BPER +1,2 % ;

- BPM +1,1 % ;

- Intesa Sanpaolo +0,6 % ;

- UniCredit +0,5 % ;

- Banco BPM +0,4 % .