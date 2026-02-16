Il FTSE MIB si mantiene stabile: cosa nasconde la pausa dei mercati in Asia e Nord America

Nel comparto industriale, Leonardo ha registrato un incremento superiore al 3 % dopo aver ottenuto un contratto di difesa con il governo dell’Arabia Saudita. Questo accordo consolida la posizione dell’azienda nel mercato globale dell’aerospazio e della sicurezza.
Il settore tecnologico, al contrario, ha subito una contrazione. L’incertezza su come l’AI possa trasformare le industrie tradizionali, unita al timore che gli investimenti in capacità dei data center siano stati eccessivi, ha spinto gli investitori a vendere. STMicroelectronics, esposta alle infrastrutture AI, ha chiuso in calo del 2 %.
Il panorama resta caratterizzato da una cautela diffusa, alimentata dalla mancanza di catalizzatori macroeconomici e da una sessione di scambi più leggera rispetto ai normali giorni di negoziazione. Tuttavia, la stabilità del FTSE MIB suggerisce che gli operatori attendono segnali più concreti prima di assumere posizioni più aggressive.
Clicca per ingrandire l'immagine
Articolo del 16/02/2026
marketing - retail - ecommerce - intelligenza artificiale - AI - IA - digital transformation - pmi - high yield - bitcoin - bond - startup - pagamenti - formazione - internazionalizzazione - hr - m&a - smartworking - security - immobiliare - obbligazioni - commodity - petrolio - brexit - manifatturiero - sport business - sponsor - lavoro - dipendenti - benefit - innovazione - b-corp - supply chain - export - - punto e a capo -