Il FTSE MIB si mantiene stabile: cosa nasconde la pausa dei mercati in Asia e Nord America

Il mercato azionario italiano ha chiuso lunedì con una variazione minima, attestandosi a 45.419 punti. L’assenza di stimoli e il volume contenuto, dovuti alle festività in Nord America e Asia, hanno limitato i movimenti sui principali indici europei.

Le banche italiane hanno guidato il rialzo. La recente diminuzione dei rendimenti obbligazionari ha migliorato le prospettive di credito nell’eurozona, favorendo titoli come BPER e BPM, entrambi in crescita di oltre l’1 %.

- BPER +1,2 % ;

- BPM +1,1 % ;

- Intesa Sanpaolo +0,6 % ;

- UniCredit +0,5 % ;

- Banco BPM +0,4 % .


Nel comparto industriale, Leonardo ha registrato un incremento superiore al 3 % dopo aver ottenuto un contratto di difesa con il governo dell’Arabia Saudita. Questo accordo consolida la posizione dell’azienda nel mercato globale dell’aerospazio e della sicurezza.

Il settore tecnologico, al contrario, ha subito una contrazione. L’incertezza su come l’AI possa trasformare le industrie tradizionali, unita al timore che gli investimenti in capacità dei data center siano stati eccessivi, ha spinto gli investitori a vendere. STMicroelectronics, esposta alle infrastrutture AI, ha chiuso in calo del 2 %.

Il panorama resta caratterizzato da una cautela diffusa, alimentata dalla mancanza di catalizzatori macroeconomici e da una sessione di scambi più leggera rispetto ai normali giorni di negoziazione. Tuttavia, la stabilità del FTSE MIB suggerisce che gli operatori attendono segnali più concreti prima di assumere posizioni più aggressive.


Articolo del 16/02/2026

