Eurozona, produzione industriale: a dicembre -1,4% su mese e +1,2% su anno (Italia +3,2%).

Questo rallentamento cancella il timido ottimismo registrato a novembre, quando l'area della moneta unica aveva segnato un +0,3%, mentre l'Unione Europea faticava già con un -0,1%.

Nonostante la frenata di fine anno, il bilancio complessivo del 2025 resta positivo e solido. Se guardiamo alla crescita media annua, sia l'area euro che la UE hanno archiviato un incremento dell'1,5% rispetto al 2024. Questo dato suggerisce che la struttura portante della manifattura europea 2025 ha retto agli urti globali, sostenuta in parte dalla digitalizzazione e dall'integrazione di tecnologie avanzate come l'AI nei processi produttivi più complessi.

Le dinamiche interne ai comparti industriali rivelano discrepanze profonde tra i vari settori. A pesare maggiormente nell'area euro è stato il calo dei beni strumentali, scesi dell'1,9% in un solo mese. I beni di consumo durevoli hanno mostrato una timida resistenza con un +0,2%, ma questo non è bastato a bilanciare la flessione degli altri segmenti chiave.

Nella UE la situazione è apparsa leggermente più variegata:

- i beni di consumo non durevoli sono aumentati dello 0,6%;

- i beni di consumo durevoli hanno registrato un incremento dello 0,5%;

- i beni intermedi sono saliti dello 0,1%;

- l'energia ha subito una flessione dello 0,4%;

- i beni strumentali hanno perso l'1,4%.

Analizzando le performance nazionali, la geografia economica europea appare frammentata e a tratti sorprendente. La Germania, locomotiva storica del continente, ha subito una contrazione mensile del 2,9%, un segnale che desta preoccupazione per l'intera catena del valore continentale. Al contrario, il Lussemburgo ha sorpreso con un balzo del 6,4%, seguito dalla Svezia e da Malta. Per quanto riguarda la crescita industriale Italia, i dati Eurostat economia fotografano una situazione a due velocità: a dicembre la produzione è scesa dello 0,4% su base mensile, ma nel confronto con l'anno precedente il risultato è brillante, con un solido +3,2% tendenziale.



Queste sono le cinque nazioni che hanno registrato i cali mensili più significativi: Slovacchia (-4,9%); Germania (-2,9%); Spagna (-2,6%); Francia (-0,7%); Italia (-0,4%).

Spostando l'attenzione sul confronto con l'anno precedente, la Polonia domina la classifica della crescita con un +6,9%, seguita dalla Svezia al 4,8% e dalla Croazia al 4,5%. Questi numeri indicano uno spostamento del dinamismo manifatturiero verso le regioni orientali e settentrionali. In questo contesto, le aziende che operano nel settore eCommerce e della logistica avanzata osservano con attenzione l'andamento dei beni strumentali, che su base annua sono cresciuti del 4,1% nell'area euro e del 4,5% nella UE. Si tratta di un investimento nel futuro che appare necessario per mantenere alta la competitività sui mercati globali. Se la Slovacchia ha subito il colpo più duro su base annua con un -8,5%, l'Italia si conferma tra le grandi economie più dinamiche del 2025.



La produzione industriale area euro resta dunque un mosaico complesso, dove la resilienza annuale combatte contro le incertezze di un dicembre amaro.

Articolo del 16/02/2026



