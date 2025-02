Rumors di acquisizione scuotono il mondo dei semiconduttori: Broadcom e TSMC puntano a Intel

D'altra parte, TSMC starebbe considerando l'acquisizione di alcuni o tutti gli stabilimenti produttivi di Intel, magari attraverso un consorzio di investitori. Fonti vicine alla vicenda, citate dal Wall Street Journal, sottolineano che le discussioni sono ancora in una fase preliminare e che al momento non esiste una collaborazione tra Intel e Broadcom. Le tre società non hanno rilasciato commenti ufficiali in merito. La notizia giunge in un momento delicato per Intel, che negli ultimi anni ha faticato a tenere il passo con la concorrenza, in particolare nel settore dell'AI. La divisione fonderia di Intel ha subito perdite significative, ammontanti a 13,4 miliardi di dollari nel 2024. Nonostante ciò, le azioni di Intel hanno mostrato una certa ripresa dopo le dichiarazioni del vicepresidente JD Vance, il quale ha auspicato misure per incentivare la progettazione e la produzione di chip AI negli USA.

Un eventuale smembramento di Intel richiederebbe l'approvazione del governo statunitense, data l'importanza strategica dell'azienda per l'economia e la sicurezza nazionale. Broadcom, nota per la progettazione di chip AI personalizzati per grandi aziende come Alphabet e Meta, potrebbe rafforzare ulteriormente la sua posizione nel mercato grazie all'acquisizione delle attività di progettazione di Intel. TSMC, leader mondiale nella produzione di semiconduttori, consoliderebbe ulteriormente il suo primato acquisendo gli stabilimenti produttivi di Intel. L'operazione, se dovesse concretizzarsi, rappresenterebbe una svolta epocale nel settore dei semiconduttori, con implicazioni significative per la concorrenza, l'innovazione e la geopolitica tecnologica. Il futuro di Intel, un tempo simbolo dell'eccellenza tecnologica americana, sembra essere appeso a un filo, mentre Broadcom e TSMC valutano le prossime mosse.