Oracle Netsuite punta sull'AI e sull'integrazione per le imprese del futuro con "anything as a service"

Questo può essere limitante per le aziende che operano in diversi settori o che hanno bisogno di funzionalità integrate. Una delle sfide principali per le aziende è la necessità di utilizzare molteplici soluzioni software specializzate, ognuna con i propri modelli di dati, piattaforme e requisiti di integrazione.

Questa frammentazione porta a inefficienze, costi elevati e latenza dei dati.

NetSuite si distingue per la sua capacità di supportare molteplici modelli di business all'interno della stessa suite. Un cliente intervistato, ad esempio, ha sottolineato come la piattaforma sia in grado di gestire sia la produzione conto terzi che le tradizionali esigenze contabili, di fatturazione e di gestione dei servizi. Questa flessibilità è particolarmente utile per le piccole e medie imprese (PMI) che necessitano di automatizzare processi complessi senza dover ricorrere a soluzioni multiple.

L'approccio "Anything-as-a-Service" di NetSuite integra funzionalità ERP di base con l'automazione dei servizi professionali (PSA), la gestione dei servizi sul campo, il riconoscimento dei ricavi, la business intelligence e la gestione della forza lavoro. Questa integrazione profonda, basata su una piattaforma comune e un unico database, elimina la ridondanza dei dati e semplifica i processi aziendali.

NetSuite SuiteSuccess XaaS Edition è la soluzione che incarna questa visione. Anche NetSuite Analytics Warehouse (NSAW) ha ricevuto particolare attenzione all'evento. NSAW consente agli utenti di integrare dati provenienti da diverse fonti, tra cui Oracle, NetSuite, terze parti e dati proprietari.

Grazie agli strumenti forniti da NetSuite, la connessione a queste fonti è semplificata, permettendo agli utenti di combinare dati operativi, dati sul consumo energetico e altre informazioni rilevanti.

NSAW funziona su Oracle Autonomous Database, ma può anche connettersi, per esempio, a Snowflake. Un aspetto interessante è l'integrazione dell'AI con i dati di NSAW. Gli utenti possono utilizzare Oracle Analytics AI Assistant per analizzare i dati e ottenere risposte pertinenti. Un meccanismo di feedback permette agli utenti di valutare la qualità delle risposte fornite dall'AI, contribuendo a migliorare l'accuratezza e la pertinenza delle informazioni. Questo sistema di feedback è un'innovazione significativa, poiché pochi concorrenti offrono strumenti simili per segnalare risposte errate o fuorvianti.

Altro elemento degno di nota è la funzionalità di Financial Exception Management.

Questo strumento proattivo monitora costantemente i dati finanziari alla ricerca di anomalie.



Quando viene rilevata un'anomalia, il sistema la inoltra all'utente appropriato per una revisione più approfondita.

L'utente può quindi esaminare ulteriori dati, inoltrare l'elemento a un'altra persona, rifiutare la transazione, chiedere una raccomandazione al sistema, rivedere altre informazioni rilevanti, completare i dati mancanti o approvare l'elemento se non rappresenta una vera eccezione. Il software apprende dalle decisioni dell'utente e può automatizzare eventi simili in futuro.

Altri punti salienti emersi durante l'evento includono:

1. L'AI di NetSuite non comporta costi aggiuntivi.

2. Le applicazioni NetSuite stanno migrando verso Oracle Autonomous Database, che offre funzionalità di auto-correzione e patch.

3. Una parte crescente della suite di applicazioni NetSuite utilizza la Redwood UX (user experience), migliorando l'usabilità e offrendo nuove funzionalità.



4. Il NetSuite CPQ AI Assistant aiuta i clienti a configurare prodotti complessi guidandoli verso opzioni compatibili.

5. Nuove opzioni di acquisto sono disponibili tramite le partnership di NetSuite con Amazon Business, Staples e altre aziende.

6. NetSuite e-Invoicing semplifica l'elaborazione delle fatture elettroniche a livello globale, gestendo lingue e requisiti normativi diversi.

L'acquisizione di NetSuite da parte di Oracle si è dimostrata una mossa strategica, permettendo a NetSuite di beneficiare della portata globale, della funzionalità verticale e delle tecnologie di Oracle. L'AI è integrata in modo diffuso, ma non invasivo, rendendo i processi più semplici senza richiedere competenze specialistiche.



L'evento ha confermato come NetSuite stia evolvendo per soddisfare le esigenze delle aziende moderne, offrendo soluzioni integrate e flessibili che sfruttano appieno il potenziale dell'AI.