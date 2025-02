Green bond: un mercato da 1.000 miliardi di dollari nel 2024?

L'Europa si conferma leader in questo settore, con circa il 60% dei volumi emessi, in gran parte denominati in euro (56%). L'Asia, grazie a una regolamentazione in rapido sviluppo, mantiene una presenza significativa nel mercato dei social bond e dei sustainability bond. Il report di MainStreet Partners analizza anche le nuove linee guida dell'ESMA, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, sui Paris Aligned Benchmarks (PAB) e i Climate Transition Benchmarks (CTB). Queste indicazioni richiedono una maggiore attenzione all'utilizzo dei proventi dei green bond, ovvero ai progetti effettivamente finanziati, piuttosto che alla valutazione complessiva dell'emittente. Un aspetto cruciale per i gestori di fondi articolo 9, che dovranno rivedere i loro portafogli per garantire la coerenza con i criteri di sostenibilità dichiarati.

Si stima che circa il 10% dei GSS bond (Green, Social and Sustainability bond) potrebbe essere escluso a causa della nuova informativa sui PAB, mentre quasi il 20% rischia l'esclusione in base ai criteri più stringenti dei CTB. Pietro Sette, Research Director di MainStreet Partners, ha commentato: "Il 2024 ha mostrato un'incredibile resilienza del mercato dei GSS Bond. La continua leadership degli emittenti europei sottolinea la rilevanza di un contesto regolamentare forte per la crescita del mercato. Nonostante sul fronte normativo abbiamo osservato solo sviluppi positivi in questo mercato, l'informativa ESMA su PAB e CTB pongono diversi interrogativi ai gestori di fondi – specialmente a coloro che hanno un approccio "basato sugli emittenti" piuttosto che sull'utilizzo dei proventi di un Green bond.



Le prossime settimane saranno sicuramente molto interessanti – probabilmente vedremo forti sforzi di engagement investitore-emittenti su questo fronte". In sintesi, il mercato dei green bond si conferma un settore dinamico e in crescita, trainato dalla crescente consapevolezza ambientale e dalle iniziative di finanza sostenibile. Tuttavia, le nuove normative europee richiedono una maggiore trasparenza e attenzione all'effettivo impatto ambientale dei progetti finanziati, aprendo nuove sfide per i gestori di fondi e gli investitori.