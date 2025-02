Draghi avverte: l'europa si è imposta dazi da sola, serve un cambio radicale

Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) stima che queste barriere interne equivalgano a dazi del 45% per il settore manifatturiero e del 110% per i servizi. Questo eccesso di regolamentazione, inoltre, ha soffocato la crescita delle aziende tecnologiche europee. Un altro problema evidenziato da Draghi è la stagnazione della domanda interna europea dal 2008. Dal 2009 al 2024, il governo statunitense ha immesso nell'economia oltre cinque volte più fondi rispetto all'Eurozona: 14.000 miliardi di euro contro 2.500 miliardi. Questo ha reso l'Europa eccessivamente dipendente dalle esportazioni. La ricetta di Draghi prevede un cambio di passo radicale, con un uso più proattivo della politica fiscale e maggiori investimenti produttivi, in modo da ridurre i surplus commerciali e incentivare le imprese a investire in ricerca e sviluppo. Serve un approccio europeo che vada oltre gli interessi nazionali, superando le rigidità finanziarie, l'eccesso di regolamentazione e le barriere interne, eredità di un'epoca in cui lo Stato nazionale era l'unico punto di riferimento.

Anche il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, ha espresso preoccupazione per le politiche protezionistiche statunitensi durante il suo intervento al 31° Congresso Assiom Forex a Torino. Panetta ha sottolineato come Italia e Germania sarebbero tra i Paesi più colpiti da queste misure, con un impatto negativo sull'area euro stimato intorno allo 0,5% del PIL. Tuttavia, per economie fortemente integrate con il mercato USA, come quella italiana, le conseguenze potrebbero essere ancora più severe. Secondo le stime della Banca d'Italia, l'attuazione di dazi accompagnati da misure di ritorsione potrebbe ridurre la crescita del PIL globale di 1,5 punti percentuali, mentre per l'economia statunitense l'impatto supererebbe i 2 punti percentuali.

Panetta ha auspicato una risposta europea coordinata attraverso un Patto europeo per la produttività, che preveda investimenti ingenti che nessun Paese può affrontare da solo. Il governatore ha inoltre sottolineato l'importanza di una valutazione complessiva delle prospettive economiche e dell'inflazione da parte della BCE nelle sue decisioni di politica monetaria, evidenziando come gli effetti del taglio dei tassi siano stati meno incisivi delle attese. In sintesi, sia Draghi sia Panetta concordano sulla necessità di un cambio di strategia per l'Europa, con politiche economiche più audaci e coordinate a livello europeo, per superare le barriere interne, incentivare gli investimenti e affrontare le sfide poste dalle politiche protezionistiche globali.