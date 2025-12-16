La grande scommessa sulle strategie investimento 2024: perché la settimana chiave dei tassi interesse banche centrali sta paralizzando i mercati globali



I dati salariali britannici, attesi con grande ansia, arrivano a pochi giorni da un voto sui tassi di interesse che si prospetta teso. Si ritiene che il governatore della Bank of England, Andrew Bailey, possa cambiare la sua posizione, facendo pendere la bilancia verso un potenziale taglio. I dati sulla produzione manifatturiera di dicembre, attesi in tutta l'Europa, forniranno inoltre informazioni essenziali sull'attuale outlook macroeconomico Europa in vista dell'inizio del prossimo anno. Questi elementi sono fondamentali per valutare la salute sottostante dell'economia continentale. Negli Stati Uniti, lo scenario è altrettanto complesso. Dopo che la Federal Reserve ha tagliato i tassi la scorsa settimana, come ampiamente previsto, l'attenzione del mercato è passata rapidamente alla sua futura traiettoria di politica monetaria. La Fed prevede un solo taglio dei tassi nel prossimo ciclo. Con tutto ciò, i trader

- stanno attualmente quotando almeno due cicli di allentamento. Questa divergenza tra le aspettative del mercato e le proiezioni ufficiali del board

- della Federal Reserve sarà risolta con l'arrivo dei prossimi dati economici USA.



Tra questi, il rapporto sull'occupazione è sempre fondamentale ed è attesissimo. Si tratta di un rapporto combinato per i mesi di ottobre e novembre, a lungo ritardato a causa di uno shutdown

- governativo durato ben quarantatré giorni. L'assenza di metriche chiave, come il tasso di disoccupazione, potrebbe rendere l'interpretazione dei dati più complicata, poiché la chiusura dell'amministrazione ha impedito la raccolta di informazioni dai nuclei familiari. La comprensione del reale stato del mercato del lavoro americano diventerà meno chiara. Non sorprende che i mercati abbiano mostrato una totale avversione al rischio durante le ore asiatiche, vista l'elevata volatilità mercati finanziari prevista per la fine della settimana. I titoli tecnologici hanno subito forti perdite. Le borse della Corea del Sud, ad alta intensità tecnologica, e di Taiwan sono scese di oltre l'1%. I future

- azionari europei indicano un'apertura al ribasso per le piazze finanziarie come Milano e la Germania. Anche il Bitcoin, che spesso funge da barometro del rischio nel settore crypto, si aggira intorno ai minimi da due settimane e continua a essere sotto pressione.



Il mercato è in fibrillazione in vista della riunione di politica monetaria della Bank of Japan (BoJ) prevista per venerdì. Lo yen giapponese ha tratto beneficio da una leggera offerta di safe-haven

- e si è rafforzato a 154,80 per dollaro. I mercati si aspettano in generale un aumento dei tassi interesse banche centrali per il Giappone. Dopo questa mossa iniziale, i riflettori rimangono puntati sulla tempistica dei successivi eventuali aumenti. La cautela è massima in vista di questi movimenti decisivi che plasmeranno il panorama economico globale.