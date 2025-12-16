Inflazione: a novembre l'Istat rivela il dato più basso da gennaio (-1,1% su anno)

L'economia italiana ha registrato un notevole rallentamento nella dinamica dei prezzi. I recenti dati diffusi dall’Istat novembre 2025 dati economici confermano una marcata decelerazione inflazione Italia, scesa all'1,1% a novembre 2025. Questo valore rappresenta il livello più basso osservato da gennaio dello stesso anno, un segnale rilevante che impatta direttamente sulle strategie di gestione costi aziendali inflazione per le imprese. Il dato generale è stato influenzato principalmente dal significativo rallentamento dei prezzi in diverse categorie cruciali, come gli alimentari e l'energia. La flessione si è manifestata innanzitutto nel settore degli Alimentari non lavorati, il cui tasso di crescita è passato dal +1,9% all'1,1%.



Parallelamente, si è registrato un forte calo nei costi energetici, alleggerendo la pressione sui bilanci. Gli Energetici regolamentati hanno visto la loro flessione ampliarsi notevolmente, passando da -0,5% a -3,2%. Pure i Servizi relativi ai trasporti hanno contribuito a questa tendenza, vedendo il loro incremento annuale quasi dimezzarsi, dal +2,0% allo 0,9%. Nondimeno, l'attenuarsi della flessione degli Energetici non regolamentati (da -4,9% a -4,3%) ha parzialmente mitigato l'effetto complessivo. La pressione sui prezzi del cosiddetto "carrello della spesa" si è allentata. I Beni alimentari, per la cura della casa e della persona, componenti essenziali per il costo della vita e per l'impatto prezzi alimentari imprese, hanno rallentato la crescita annua, passando da +2,1% a +1,5%. Questa dinamica suggerisce un miglioramento, sebbene contenuto, del potere d'acquisto interno.

Entrando nello specifico delle rilevazioni, l’Indice Nazionale dei Prezzi al Consumo per l’Intera Collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, ha evidenziato una variazione negativa congiunturale pari a -0,2% su base mensile.


Su base annua, la crescita si è attestata all'1,1%, un lieve ritocco al ribasso rispetto alla stima preliminare e al mese precedente (+1,2%). La cosiddetta inflazione di fondo, che esclude le componenti più volatili come gli energetici e gli alimentari freschi, ha mostrato anch'essa un rallentamento, scendendo da +1,9% a +1,7%. Questa discesa, pur essendo più modesta, è fondamentale perché indica una diminuzione della pressione sui prezzi derivante da fattori strutturali interni all'economia.

La crescita tendenziale dei prezzi dei beni ha decelerato, passando da +0,2% a +0,1%. Al contrario, l'incremento per i servizi ha rallentato con minore intensità, passando da +2,6% a +2,3%. Ciò implica che il divario inflazionistico tra il comparto dei servizi e quello dei beni si è ridotto, attestandosi a +2,2 punti percentuali, in calo rispetto ai +2,4 punti del mese precedente. Questa variazione congiunturale negativa dell’indice generale riflette soprattutto la diminuzione dei prezzi di alcune voci di spesa, dovuta anche a dinamiche stagionali. Si osservano in particolare le riduzioni dei prezzi:
- Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (-1,6%);
- Servizi relativi ai trasporti (-1,3%).


Queste flessioni sono state solo in parte compensate dall'aumento dei prezzi degli Energetici non regolamentati (+0,7%) e degli Alimentari non lavorati (+0,4%).

L'inflazione acquisita per il 2025, un dato cruciale per le aziende che devono pianificare i budget futuri, è pari a +1,5% per l’indice generale e a +1,8% per la componente di fondo. Questi numeri sono essenziali per valutare l’erosione del valore del denaro nell’anno in corso. L’Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo (IPCA), il parametro utilizzato per i confronti a livello di Unione Europea, ha registrato una variazione pari a -0,2% su base mensile e +1,1% su base annua, confermando in pieno la stima preliminare e la tendenza alla decelerazione inflazione Italia.

Infine, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, ha mostrato una variazione congiunturale di -0,1% e un incremento tendenziale dell’1,0%.


