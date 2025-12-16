HCOB PMI Flash Eurozona: a dicembre lieve calo ma rimane in espansione



Sebbene questo valore rimanga superiore alla soglia critica di 50.0, segnalando quindi una continua espansione, il rallentamento è netto. La locomotiva di questa crescita rimane il settore terziario, che chiude il settimo mese consecutivo di espansione. Il tasso di espansione nel settore servizi è stato elevato, ma si è comunque indebolito rispetto a quanto osservato il mese precedente. La produzione manifatturiera, per contro, ha segnato un marginale calo, interrompendo una sequenza di crescita che durava da nove mesi.

Anche le maggiori economie rispecchiano questo quadro di decelerazione. La Germania, il paese più grande del blocco monetario, ha indicato un rialzo della produzione più lento e il più debole degli ultimi quattro mesi. Allo stesso modo, in Francia la produzione ha quasi ristagnato, mostrando solo un aumento marginale. Le aziende del resto dell’Eurozona hanno continuato a mostrare una robusta crescita attività economica, ma anche in questo caso il ritmo si è fatto più lento rispetto a novembre.

Sotto il profilo della domanda, l'espansione dei nuovi ordini si è confermata modesta e più flebile rispetto al mese precedente, pur estendendosi per il quinto mese consecutivo.



Il vero campanello d'allarme arriva dalle commesse internazionali, inclusi gli scambi all'interno dell'Eurozona: i nuovi ordini esteri continuano a diminuire. L'ultima riduzione registrata è stata la più marcata da marzo, e questo rallentamento è stato più evidente nel manifatturiero che nel terziario.

Sul fronte occupazionale, il settore privato dell’Eurozona ha continuato ad assumere personale per il terzo mese di seguito. Il tasso di creazione di posti di lavoro è migliorato leggermente rispetto a novembre, ma resta un incremento lieve a causa dei continui tagli operati nel settore manifatturiero. L’aumento complessivo degli organici nell’Eurozona è stato visibile, nonostante una leggera contrazione riscontrata in Germania. La Francia ha mostrato un marginale rialzo, mentre il resto dell’Eurozona ha segnalato un incremento modesto. Ciononostante, le aziende sono riuscite a smaltire l'arretrato di lavoro per il trentatreesimo mese consecutivo. Questo calo del lavoro inevaso è stato il più significativo degli ultimi tre mesi.

Il capitolo inflazione ha visto una recrudescenza delle pressioni sui prezzi, un elemento che richiede attenzione da parte delle imprese B2B che gestiscono i margini.



I tassi di incremento sia dei costi di acquisto sia dei prezzi di vendita sono risultati superiori rispetto a quelli di novembre. Nondimeno, la media annuale di entrambi gli indici segna il valore più basso dalla pandemia da Covid-19 (2020). I dati di dicembre indicano un forte aumento dei prezzi di acquisto, spingendo l’inflazione dei costi al livello più alto da nove mesi.

Gli aumenti sono stati più elevati in entrambi i settori, con il terziario che segnala rincari più rapidi rispetto al manifatturiero. Questo settore, però, ha comunque registrato il tasso di inflazione più elevato da agosto 2024. Le dinamiche locali mostrano che l’incremento dei costi in Germania ha toccato il picco annuale. Al contrario, la Francia e il resto dell’Eurozona hanno registrato aumenti più lenti. Il tasso di inflazione dei prezzi di vendita, per chiudere il cerchio, è rimasto modesto e solo leggermente più rapido di quello rilevato nella precedente indagine. Il terziario ha spinto questo rialzo, mentre il manifatturiero ha mantenuto i prezzi di vendita pressoché invariati.

Le previsioni manifatturiero servizi divergono nettamente, creando un quadro economico polarizzato per l'Eurozona.



Le aziende del terziario hanno subito un notevole calo della fiducia che ha raggiunto i minimi da maggio. Questo è attribuibile principalmente al repentino pessimismo in Germania, dove l'ottimismo nel terziario è sceso al livello più basso in due anni e mezzo. Al contrario, l’ottimismo dei manifatturieri dell’Eurozona è salito al massimo da febbraio 2022. Combinando i due settori, la fiducia complessiva dell’Eurozona è scesa ai minimi in sette mesi, poiché la crisi di fiducia nei servizi ha annullato il miglioramento registrato nell'industria.

Per quanto riguarda la gestione della catena di fornitura, le aziende manifatturiere hanno ridotto drasticamente l'attività di acquisto, registrando il tasso più elevato di riduzione da marzo.

Le implicazioni di questa dinamica sono chiare: le scorte degli acquisti sono diminuite; i tempi medi di consegna dei fornitori si sono allungati al livello massimo da ottobre 2022; le scorte dei prodotti finiti sono state ridotte per il trentaduesimo mese consecutivo, sebbene il ritmo sia stato il più lento in cinque mesi.

Queste indicazioni del PMI eurozona evidenziano che, sebbene la crescita attività economica non si sia interrotta per l'intero 2025, le pressioni sui costi e le preoccupazioni sulla domanda estera stanno frenando lo slancio.



Le previsioni manifatturiero servizi disomogenee suggeriscono che l’attenzione degli investitori deve concentrarsi sulla resilienza dei servizi di fronte al crollo di fiducia, e sulla capacità del manifatturiero di sostenere l'ottimismo in un contesto di domanda globale incerta.