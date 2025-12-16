HCOB PMI Flash Eurozona: a dicembre lieve calo ma rimane in espansione

Per la prima volta da quando è scoppiata la pandemia da Covid-19, l'economia dell'Eurozona ha registrato un intero anno solare di crescita attività economica, stando alle ultime rilevazioni PMI. Questo modesto incremento, ciononostante, ha portato l’economia del blocco monetario a toccare un traguardo significativo: dodici mesi consecutivi di espansione. L'ultima volta che la produzione aveva mostrato una crescita mensile ininterrotta per un anno intero era stato il 2019. Ma i risultati di dicembre 2025 non permettono di abbassare la guardia. L'ultimo rialzo dell'attività produttiva è risultato essere il più debole degli ultimi tre mesi.
L’Indice HCOB PMI Flash Composito della Produzione dell’Eurozona, elaborato da S&P Global, è calato a dicembre 2025, attestandosi a 51.9 rispetto al 52.8 di novembre.
Sebbene questo valore rimanga superiore alla soglia critica di 50.0, segnalando quindi una continua espansione, il rallentamento è netto. La locomotiva di questa crescita rimane il settore terziario, che chiude il settimo mese consecutivo di espansione. Il tasso di espansione nel settore servizi è stato elevato, ma si è comunque indebolito rispetto a quanto osservato il mese precedente. La produzione manifatturiera, per contro, ha segnato un marginale calo, interrompendo una sequenza di crescita che durava da nove mesi.
Anche le maggiori economie rispecchiano questo quadro di decelerazione. La Germania, il paese più grande del blocco monetario, ha indicato un rialzo della produzione più lento e il più debole degli ultimi quattro mesi. Allo stesso modo, in Francia la produzione ha quasi ristagnato, mostrando solo un aumento marginale. Le aziende del resto dell’Eurozona hanno continuato a mostrare una robusta crescita attività economica, ma anche in questo caso il ritmo si è fatto più lento rispetto a novembre.
Sotto il profilo della domanda, l'espansione dei nuovi ordini si è confermata modesta e più flebile rispetto al mese precedente, pur estendendosi per il quinto mese consecutivo.
Il vero campanello d'allarme arriva dalle commesse internazionali, inclusi gli scambi all'interno dell'Eurozona: i nuovi ordini esteri continuano a diminuire. L'ultima riduzione registrata è stata la più marcata da marzo, e questo rallentamento è stato più evidente nel manifatturiero che nel terziario.
Sul fronte occupazionale, il settore privato dell’Eurozona ha continuato ad assumere personale per il terzo mese di seguito. Il tasso di creazione di posti di lavoro è migliorato leggermente rispetto a novembre, ma resta un incremento lieve a causa dei continui tagli operati nel settore manifatturiero. L’aumento complessivo degli organici nell’Eurozona è stato visibile, nonostante una leggera contrazione riscontrata in Germania. La Francia ha mostrato un marginale rialzo, mentre il resto dell’Eurozona ha segnalato un incremento modesto. Ciononostante, le aziende sono riuscite a smaltire l'arretrato di lavoro per il trentatreesimo mese consecutivo. Questo calo del lavoro inevaso è stato il più significativo degli ultimi tre mesi.
Il capitolo inflazione ha visto una recrudescenza delle pressioni sui prezzi, un elemento che richiede attenzione da parte delle imprese B2B che gestiscono i margini.
I tassi di incremento sia dei costi di acquisto sia dei prezzi di vendita sono risultati superiori rispetto a quelli di novembre. Nondimeno, la media annuale di entrambi gli indici segna il valore più basso dalla pandemia da Covid-19 (2020). I dati di dicembre indicano un forte aumento dei prezzi di acquisto, spingendo l’inflazione dei costi al livello più alto da nove mesi.
Gli aumenti sono stati più elevati in entrambi i settori, con il terziario che segnala rincari più rapidi rispetto al manifatturiero. Questo settore, però, ha comunque registrato il tasso di inflazione più elevato da agosto 2024. Le dinamiche locali mostrano che l’incremento dei costi in Germania ha toccato il picco annuale. Al contrario, la Francia e il resto dell’Eurozona hanno registrato aumenti più lenti. Il tasso di inflazione dei prezzi di vendita, per chiudere il cerchio, è rimasto modesto e solo leggermente più rapido di quello rilevato nella precedente indagine. Il terziario ha spinto questo rialzo, mentre il manifatturiero ha mantenuto i prezzi di vendita pressoché invariati.
Le previsioni manifatturiero servizi divergono nettamente, creando un quadro economico polarizzato per l'Eurozona.
Le aziende del terziario hanno subito un notevole calo della fiducia che ha raggiunto i minimi da maggio. Questo è attribuibile principalmente al repentino pessimismo in Germania, dove l'ottimismo nel terziario è sceso al livello più basso in due anni e mezzo. Al contrario, l’ottimismo dei manifatturieri dell’Eurozona è salito al massimo da febbraio 2022. Combinando i due settori, la fiducia complessiva dell’Eurozona è scesa ai minimi in sette mesi, poiché la crisi di fiducia nei servizi ha annullato il miglioramento registrato nell'industria.
Per quanto riguarda la gestione della catena di fornitura, le aziende manifatturiere hanno ridotto drasticamente l'attività di acquisto, registrando il tasso più elevato di riduzione da marzo.
Le implicazioni di questa dinamica sono chiare: le scorte degli acquisti sono diminuite; i tempi medi di consegna dei fornitori si sono allungati al livello massimo da ottobre 2022; le scorte dei prodotti finiti sono state ridotte per il trentaduesimo mese consecutivo, sebbene il ritmo sia stato il più lento in cinque mesi.
Queste indicazioni del PMI eurozona evidenziano che, sebbene la crescita attività economica non si sia interrotta per l'intero 2025, le pressioni sui costi e le preoccupazioni sulla domanda estera stanno frenando lo slancio.
Le previsioni manifatturiero servizi disomogenee suggeriscono che l’attenzione degli investitori deve concentrarsi sulla resilienza dei servizi di fronte al crollo di fiducia, e sulla capacità del manifatturiero di sostenere l'ottimismo in un contesto di domanda globale incerta.
Cyrus de la Rubia, Chief Economist presso Hamburg Commercial Bank, ha dichiarato: "A fine anno, la crescita economica è rallentata a causa di un lieve calo riportato dal settore manifatturiero e di un vigore più debole nel settore dei servizi, dovuto principalmente all'industria tedesca, dove la crisi si è intensificata. In Francia, invece, anche se un singolo valore mensile positivo non dovrebbe essere sopravvalutato, si sono registrati segnali di una cauta ripresa industriale. Tuttavia, il settore dei servizi, cresciuto nel mese scorso, è adesso in una fase di stagnazione, mentre le aziende terziarie tedesche hanno registrato un nuovo forte aumento dell'attività. In generale, il percorso verso il nuovo anno sembra piuttosto instabile. Nonostante un’espansione più lenta, il settore terziario continua a mostrare uno stato di salute relativamente buono. ."
Le aziende non hanno motivo di lamentarsi dei nuovi ordini e quindi assumono nuovo personale. Guardando al futuro, le aziende hanno tuttavia espresso una maggiore cautela, in parte probabilmente dovuta al calo degli ordini in fase di lavorazione. Nel prossimo anno, prevediamo che il settore dei servizi continuerà ad avere un ruolo stabilizzante per l'intera economia, anche se una vera ripresa avrà successo solo se il settore manifatturiero riprenderà a crescere. A dicembre, l'inflazione dei costi nel settore dei servizi ha raggiunto il suo livello maggiore degli ultimi nove mesi. È probabile che la Banca Europea Centrale, che si riunirà il 18 dicembre e monitora particolarmente da vicino l'inflazione dei servizi, vedrà confermata la sua politica pubblica di mantenere invariati i tassi d'interesse, anche se è chiaro che la pressione sui prezzi, dovuta in parte agli aumenti salariali, è ancora notevole
."
Dir. Responsabile Gigi Beltrame - Dir. Editoriale Claudio Gandolfo
Il magazine ha cadenza settimanale, esce online il mercoledì mattina alle 7. La redazione posta alcune notizie quotidianamente, senza alcuna cadenza fissa.
Inoltre BusinessCommunity.it realizza la miglior rassegna economico finanziaria sul web, aggiornata in tempo reale.
Tutti gli articoli pubblicati dal 2014 nei magazine
© 2009-2025 BusinessCommunity.it. Tutti i Diritti Riservati. P.I 10498360154