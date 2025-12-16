GigaTIME: l'AI che svela 1.234 elementi nella lotta al cancro e rivoluziona l'oncologia di precisione



Se la risposta appare improbabile, questi dati possono guidare strategie per riconvertire un tumore freddo

- in uno caldo, rendendolo vulnerabile alle cure. Questo progresso entusiasmante ha un grande ostacolo: l'alto costo e la scarsa scalabilità delle attuali tecnologie di analisi. Ottenere dati mIF su poche decine di canali proteici in un campione di tessuto può costare migliaia di dollari. Anche i laboratori più avanzati riescono a malapena ad applicare questa analisi a una piccola parte dei campioni di tessuto disponibili. È qui che interviene la AI per oncologia di precisione. Un recente studio, frutto della collaborazione tra Microsoft, Providence e l'Università di Washington, ha presentato GigaTIME. Questo è un modello di AI multimodale progettato per superare le limitazioni di costo e volume. Il modello GigaTIME ha un compito specifico: tradurre le comuni vetrini patologici colorati con ematossilina ed eosina (H&E), reperibili di routine in qualsiasi ospedale a un costo irrisorio (circa 5-10 dollari), in immagini mIF virtuali ad alta risoluzione.



Questo passaggio è rivoluzionario. Il sistema è stato addestrato su un massiccio set di dati Providence comprendente ben 40 milioni di cellule, con immagini H&E e mIF abbinate, coprendo 21 canali proteici. Una volta pronto, GigaTIME è stato applicato a 14.256 pazienti oncologici, provenienti da 51 ospedali e oltre un migliaio di cliniche all'interno del sistema Providence. Questo sforzo ha generato una popolazione virtuale di circa 300.000 immagini mIF. Questi dati virtuali abbracciano 24 tipi di cancro e 306 sottotipi. La portata di questa analisi ha permesso di fare scoperte senza precedenti. L'analisi della modellazione microambiente tumorale ha infatti portato alla luce ben 1.234 associazioni statisticamente significative che collegano le attivazioni proteiche mIF con attributi clinici fondamentali, come i biomarcatori, la stadiazione della malattia e la sopravvivenza dei pazienti. I risultati sono stati poi rafforzati da una convalida esterna indipendente, condotta su 10.200 pazienti del Cancer Genome Atlas (TCGA).



Questo è il primo studio di popolazione su scala così vasta mai condotto sul microambiente immunitario tumorale (TIME) basato sulla proteomica spaziale. Fino a poco tempo fa, studi di questa ampiezza erano semplicemente impossibili a causa della scarsità dei dati mIF reali. Traducendo i vetrini H&E disponibili in dati mIF virtuali ad alta risoluzione, GigaTIME offre una nuova base di ricerca per l'immuno-oncologia di precisione attraverso l'analisi e la scoperta del TIME su larga scala. Per accelerare ulteriormente la ricerca clinica, il modello GigaTIME è stato reso pubblicamente disponibile su piattaforme come Microsoft Foundry Labs e Hugging Face. «GigaTIME permette di svelare intuizioni che prima erano completamente fuori portata», ha spiegato il dottor Carlo Bifulco, Chief Medical Officer di Providence Genomics e direttore medico di genomica oncologica e oncologia di precisione presso il Providence Cancer Institute. Analizzando il microambiente tumorale di migliaia di pazienti, GigaTIME è destinato ad accelerare scoperte che plasmeranno il futuro dell'oncologia di precisione e miglioreranno gli esiti per i pazienti.



Nel contesto della sanità digitale B2B, la patologia digitale è già un passo avanti, trasformando un vetrino microscopico in un'immagine digitale ad alta risoluzione che rivela dettagli della morfologia cellulare. È noto che la morfologia cellulare basata su H&E contiene informazioni preziose sugli stati cellulari. Già in precedenza era stato rilasciato GigaPath, un modello per la patologia digitale che scalava le architetture transformer a vetrini H&E da gigapixel. Successivi studi di Mount Sinai Hospital e Memorial Sloan Kettering Cancer Center hanno dimostrato che quel modello poteva prevedere in modo affidabile un biomarcatore chiave. Questi lavori precedenti, però, si limitavano generalmente allo stato medio del biomarcatore nell'intero tessuto. GigaTIME rappresenta un significativo salto in avanti. Imparando a prevedere stati risolti spazialmente e a livello di singola cellula, essenziali per la modellazione microambiente tumorale, GigaTIME abilita di fatto la diagnosi virtuale mIF e permette la generazione di una popolazione virtuale su larga scala.



Questo approccio è fondamentale per l'analisi TIME di vaste coorti di pazienti, essenziale per la vera adozione dell'oncologia di precisione.