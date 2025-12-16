Germania, indice ZEW: a dicembre clima di fiducia in miglioramento



La ripresa del Paese, per quanto attesa, non è ancora consolidata.

"Le aspettative sono diventate più positive. Dopo tre anni di stagnazione economica, le possibilità di una ripresa dell'economia sono buone e questo si riflette nel sentiment. La politica fiscale espansiva darà nuovo slancio all'economia tedesca. Tuttavia, la ripresa rimane fragile. Misure per affrontare i persistenti conflitti commerciali, le tensioni geopolitiche e la mancanza di investimenti saranno probabilmente presenti anche nell'agenda delle riforme per il 2026", commenta il Presidente dello ZEW, Achim Wambach.

L'analisi sottolinea che il recupero, ciononostante, rimane vulnerabile. Si rende necessario affrontare con urgenza le sfide derivanti dai conflitti commerciali in corso, dalle tensioni geopolitiche globali e dalla cronica assenza di investimenti. Queste problematiche dovranno figurare in cima all'agenda delle riforme per tutto il 2026.

L'analisi settoriale rivela segnali incoraggianti in industrie chiave orientate all'export. In particolare, si osserva un miglioramento tangibile della situazione per il comparto automobilistico.



L'indicatore della fiducia nel settore auto europeo ripresa è salito di 7,7 punti, raggiungendo meno 22,0 punti.

Altri comparti vitali per l'esportazione mostrano incrementi, anche se meno marcati e più fragili:

- l'industria chimica e farmaceutica;

- il settore dei metalli.

Queste industrie stanno ancora soffrendo per i volumi di esportazione ridotti, causati principalmente dalle tariffe elevate imposte a livello internazionale e dagli svantaggi strutturali di competitività. Nonostante i sostegni della politica fiscale, il quadro esterno rimane un freno significativo.

Il miglioramento del clima di fiducia investitori ZEW non si limita alla sola Germania, ma coinvolge l'intera Eurozona. Le aspettative per l'area monetaria sono cresciute in maniera ancora più decisa rispetto a quelle tedesche, raggiungendo i più 33,7 punti. Questo significa un aumento di ben 8,7 punti in un solo mese. Però, analogamente a quanto osservato in Germania, la valutazione della situazione economica corrente nell'Eurozona è rimasta quasi immutata, attestandosi a meno 28,5 punti, con un calo minimo di 1,2 punti.





L'ottimismo del mercato riflette la speranza che le prospettive economiche Germania 2026 possano trainare l'intera Eurozona. Si confida che la combinazione tra un rinnovato spirito imprenditoriale e l'effetto stimolante della politica fiscale espansiva Europa possa finalmente invertire la rotta dopo un periodo prolungato di incertezza e performance economiche modeste. L'attenzione resta puntata sulle riforme strutturali necessarie per trasformare le aspettative positive in una crescita duratura e solida.