Frenata sul FTSE MIB a Milano: perché la spinta sui tassi USA affossa le azioni bancarie Italia e il titolo Leonardo

Il mercato azionario italiano ha registrato una battuta d'arresto inattesa. Martedì, l'indice principale FTSE MIB ha concluso la seduta in lieve flessione, cedendo lo 0,3% e attestandosi a quota 43.990 punti. Questo modesto arretramento sulla piazza di Milano riflette il generale andamento mercati finanziari globali, influenzati da dati macroeconomici oltreoceano che hanno superato le aspettative.

La notizia di una crescita dell'occupazione privata negli Stati Uniti, superiore al previsto nel mese di novembre, ha avuto un impatto diretto sui listini europei.



Tale forza nel mercato del lavoro USA rafforza l'idea diffusa che la Federal Reserve possa posticipare il suo ciclo di taglio dei tassi d'interesse. Le aspettative di una pausa prolungata nel contenimento dei costi del denaro hanno frenato l'entusiasmo degli investitori professionali.

Le azioni bancarie Italia hanno mostrato un quadro disomogeneo, tipico delle giornate di incertezza e riposizionamento strategico. Alcuni grandi nomi hanno sofferto. BPER ha lasciato sul terreno lo 0,9%. Anche Banco BPM ha accusato una perdita significativa, scivolando di quasi l'1,5%. Ciononostante, il settore ha visto anche movimenti positivi. UniCredit, per esempio, è riuscita a guadagnare lo 0,7%. Pure Mediobanca ha avanzato dell'1,1%. Questo contrasto sottolinea la selettività degli operatori in un contesto di tassi potenzialmente alti più a lungo.

Il comparto della difesa, invece, ha esercitato una forte pressione sull'indice, contribuendo in maniera significativa alla chiusura in rosso. In particolare, il titolo Leonardo ha subito una vera e propria caduta libera.


L'azienda ha visto le sue azioni precipitare del 3,9%. Il calo è stato in linea con quello registrato dai concorrenti europei. Questa reazione è arrivata dopo che funzionari USA hanno accennato alla possibilità di garanzie di sicurezza simil-NATO per l'Ucraina. La proposta rientra nell'ambito di un ipotetico accordo di pace con la Russia. Tali scenari geopolitici complessi spesso si traducono in volatilità immediata per le Leonardo azioni difesa, poiché il mercato valuta rapidamente l'evoluzione degli impegni militari e dei futuri contratti di approvvigionamento.


