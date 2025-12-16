Export: a ottobre -3% su mese ma +2,3% su base annua



Questo risultato positivo è guidato in modo preponderante dai mercati extra UE crescita, che hanno assorbito un aumento delle vendite pari al +4,1%. Al contrario, l'area UE ha registrato un incremento decisamente più tiepido, fermandosi al +0,5%. Questo divario sottolinea come la diversificazione geografica stia fungendo da vero e proprio ammortizzatore per il sistema produttivo nazionale. Il periodo gennaio-ottobre 2025 conferma la tendenza positiva, con l’export che segna un incremento del +3,4%. L'avanzo commerciale 2025 si mantiene inoltre saldo, rimanendo sostanzialmente stabile sui livelli dell'anno precedente, attestandosi a +39,6 miliardi di euro. L'equilibrio della bilancia commerciale è un indicatore di forte competitività. Per quanto riguarda i flussi di scambio mensili, l’ottobre 2025 ha visto una diminuzione dell’export sia verso l'UE (-2,8%) sia verso l'area extra UE (-3,2%). Però, sul fronte delle importazioni, si è registrato un modesto aumento congiunturale dello 0,3%. Anche se il saldo commerciale mensile di ottobre ha subito una lieve contrazione, passando da +4.619 milioni di euro a +4.156 milioni di euro rispetto al 2024, la situazione è mitigata da un significativo miglioramento nel deficit energetico, che è sceso a -3.644 milioni di euro, un netto miglioramento rispetto ai -4.933 milioni dell’anno precedente.



Quali sono stati i settori trainanti export italiano in questo scenario di luci e ombre? La crescita su base annua è stata concentrata in comparti ad alto valore aggiunto e tecnologicamente avanzati. Si segnalano i contributi maggiori dai seguenti settori:

- articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici con un aumento del +18,5%;

- metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti, con una crescita del +13,7%. Alcuni settori tradizionali hanno invece sofferto. Le esportazioni hanno subito forti riduzioni in comparti come:

- articoli sportivi, giochi, strumenti musicali, preziosi, strumenti medici e altri prodotti non classificati altrove (-16,1%);

- autoveicoli (-7,3%). Osservando i primi dieci mesi del 2025, la dinamica positiva complessiva (+3,4%) è stata alimentata in particolare dalla farmaceutica (+33,7%) e dai mezzi di trasporto, esclusi gli autoveicoli (+12,7%). Nello stesso periodo, i prodotti alimentari, bevande e tabacco hanno registrato un incremento del +4,7%. Le esportazioni di coke e prodotti petroliferi raffinati (-12,3%) e gli autoveicoli (-9,7%) continuano a registrare le flessioni più ampie, confermando le difficoltà in questi segmenti.



L'analisi per destinazione geografica rivela quali partner commerciali stanno offrendo maggiori opportunità di crescita all'Export Italia B2B. La Svizzera, gli Stati Uniti e i paesi OPEC si confermano i mercati più dinamici. I paesi che hanno fornito i contributi maggiori alla crescita annuale dell’export sono:

- Svizzera, con un incremento del +34,9%;

- paesi OPEC, che hanno segnato un robusto +15,8%;

- Stati Uniti, con un +9,7% concentrato in particolare sui macchinari e sulla farmaceutica, nonostante il calo in altri comparti come alimentari e chimica;

- Spagna, che cresce del +7,3%;

- Francia, con un aumento del +3,7%. Al contrario, la Turchia (-34,8%), il Regno Unito (-10,8%) e i Paesi Bassi (-12,5%) rappresentano i mercati con le riduzioni più ampie per l'export italiano. Per quanto riguarda il fronte import, i prezzi all’importazione hanno registrato un nuovo calo congiunturale. I prezzi diminuiscono dello 0,3% su base mensile e del 2,7% su base annua. Questo ribasso è dovuto principalmente alla flessione nei prezzi di alcune materie prime energetiche cruciali, come il petrolio greggio e il gas naturale.



