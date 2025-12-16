Eurozona: a ottobre bilancia commerciale in surplus per 18,4 miliardi



Questo calo è stato del 3,6% in confronto ai 248,4 miliardi di euro dell'anno precedente. Il minor volume di acquisti dall'estero contribuisce direttamente al miglioramento della bilancia commerciale area euro. Il risultato di ottobre 2025 è rimasto stabile rispetto a quanto registrato nel mese di settembre, mantenendo l'avanzo complessivo a quota 18,4 miliardi di euro. È interessante notare come la composizione di questo surplus sia mutata. Sebbene l'avanzo dei prodotti chimici e correlati sia sceso da 28,5 miliardi di euro a settembre a 18,4 miliardi di euro a ottobre, altre categorie merceologiche hanno compensato ampiamente questa flessione, garantendo la tenuta del saldo complessivo. Rispetto a ottobre 2024, l'avanzo dell'area dell'euro è aumentato di ben 11,3 miliardi di euro. Questo notevole miglioramento è in gran parte dovuto al settore energetico. Il deficit energetico è calato drasticamente, passando da -24,7 miliardi di euro nell'ottobre 2024 a -17,0 miliardi di euro nell'ottobre 2025. Una gestione più efficiente delle risorse energetiche e la stabilizzazione dei prezzi globali hanno avuto un impatto diretto sul bilancio degli scambi, alleggerendo la pressione sui costi per le aziende e supportando la crescita B2B.



I dati cumulati sui primi dieci mesi del 2025 confermano il trend positivo. Nel periodo gennaio-ottobre 2025, l'area dell'euro ha registrato un surplus di 144,6 miliardi di euro. Questo è superiore ai 141,4 miliardi di euro registrati nello stesso periodo del 2024. Le esportazioni di beni verso il resto del mondo hanno toccato quota 2.462,7 miliardi di euro, segnando un aumento del 2,9% rispetto all'anno precedente. Le importazioni, similmente, sono salite a 2.318,1 miliardi di euro, con un aumento del 3,0% rispetto al 2024. Il commercio interno, ovvero il commercio intra-area dell'euro, riflette la salute economica del blocco. I flussi sono saliti a 2.199,0 miliardi di euro nel periodo gennaio-ottobre 2025, con una crescita dell'1,6% su base annua. L'andamento dell'Unione Europea, considerata nella sua totalità (UE 27), mostra risultati altrettanto incoraggianti, sebbene con cifre leggermente diverse. La bilancia commerciale area euro è solo una parte del quadro. L'UE ha segnato un surplus commerciale UE ottobre 2025 di 14,7 miliardi di euro. Questo rappresenta un netto miglioramento rispetto ai +3,1 miliardi di euro di ottobre 2024.



L'ottobre 2025 ha visto le esportazioni extra-UE di beni attestarsi a 227,5 miliardi di euro. Un lieve calo dello 0,6% rispetto ai 228,9 miliardi di euro registrati nell'ottobre 2024. Nondimeno, le importazioni dal resto del mondo sono diminuite in misura maggiore, attestandosi a 212,8 miliardi di euro. Un calo del 5,8% rispetto ai 225,8 miliardi di euro dell'anno precedente. A ottobre 2025, il saldo dell'UE ha mostrato una leggera contrazione rispetto a settembre 2025. Il surplus complessivo è sceso da 15,4 miliardi di euro a 14,7 miliardi di euro. Questa variazione è stata causata principalmente dalla riduzione dell'avanzo nei prodotti chimici e correlati. L'avanzo è sceso da 26,5 miliardi di euro a settembre 2025 a 16,4 miliardi di euro a ottobre 2025. La diminuzione del saldo complessivo è stata comunque mitigata dalla riduzione dei deficit in due settori chiave:

- energia (passato da -23,2 miliardi di euro a -19,9 miliardi di euro);

- altri beni manifatturieri (passato da -5,0 miliardi di euro a -0,5 miliardi di euro). Nel confronto annuale, rispetto a ottobre 2024, il saldo dell'UE è migliorato di 11,6 miliardi di euro.



Questa variazione positiva è attribuita prevalentemente alla marcata riduzione del deficit per i prodotti energetici. Il deficit è sceso da -28,7 miliardi di euro nell'ottobre 2024 a -19,9 miliardi di euro nell'ottobre 2025. Anche gli altri beni manifatturieri hanno contribuito, con il deficit sceso da -4,4 a -0,5 miliardi di euro. Nei primi dieci mesi dell'anno, l'UE ha mantenuto una solida posizione, registrando un surplus di 116,7 miliardi di euro. Un dato leggermente superiore ai 116,3 miliardi di euro dello stesso periodo del 2024. Le esportazioni extra-UE di beni sono salite a 2.215,3 miliardi di euro, mostrando un aumento del 2,6% rispetto all'anno precedente. Le importazioni hanno raggiunto 2.098,6 miliardi di euro, con un aumento del 2,8%. Il commercio intra-UE, che misura gli scambi tra i Paesi membri, ha toccato i 3.465,6 miliardi di euro nel periodo gennaio-ottobre 2025. Una crescita robusta del 2,3% rispetto al periodo gennaio-ottobre 2024. Questi numeri confermano che la domanda B2B all'interno del mercato unico rimane un motore fondamentale per la crescita economica dell'intera area.



