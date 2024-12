Transizione 4.0: stop per il software nel 2025. Cosa accadrà ora?





Il piano Transizione 4.0, molto usato dalle aziende manifatturiere italiane, sta per affrontare importanti cambiamenti nel 2025. Un emendamento al disegno di legge di bilancio, proposto dai relatori e concordato con il Governo, introduce forti limitazioni a questa misura. Questo emendamento, che dovrebbe essere approvato, modifica la legge 178/2020 che definisce le regole per accedere al piano.

Un tetto di spesa per il 2025

La principale novità è che Transizione 4.0 diventerà una misura con un limite di spesa. Per il 2025, il Governo ha fissato un tetto massimo di 2,2 miliardi di euro.

Questa somma è molto inferiore rispetto agli anni precedenti. Ad esempio, tra il 2020 e il 2022, le aziende hanno utilizzato circa 29 miliardi di euro di crediti d'imposta, circa 10 miliardi all'anno. Anche solo nel 2024, sono stati erogati oltre 6,3 miliardi di euro in crediti. Questi numeri dimostrano che i 2,2 miliardi non basteranno per coprire tutte le richieste per tutto il 2025.

Stop agli incentivi per il software

L'emendamento prevede anche la fine degli incentivi per i software, ovvero i beni immateriali dell’allegato B. L'incentivo era già stato ridotto negli anni scorsi e nel 2025 sarebbe dovuto essere del 10%, ma viene completamente eliminato.

Transizione 5.0: una possibile alternativa?

Un altro fattore da considerare è il piano Transizione 5.0. Nel 2024, molte aziende si sono concentrate su Transizione 4.



Le aziende che vogliono usufruire del credito d'imposta dovranno comunicare al Ministero delle Imprese e del Made in Italy le spese sostenute e il credito maturato. Il Ministero trasmetterà poi all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle imprese e l'ammontare del credito, seguendo l'ordine di ricezione delle comunicazioni. Quando il limite di spesa sarà raggiunto, il Ministero lo comunicherà sul proprio sito e bloccherà le richieste.

L'articolo è basato su un emendamento che potrebbe ancora subire modifiche.