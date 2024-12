Supermercati: come la tecnologia cambia gli scaffali?





La mancanza di prodotti sugli scaffali dei supermercati, il cosiddetto *out-of-stock*, è un problema che costa caro ai rivenditori. Michael Cacciatore, Vice President South Europe di Pricer, sottolinea come questa situazione porti a mancate vendite, clienti insoddisfatti e maggiori costi per il personale, impegnato a risolvere i problemi con metodi non sempre efficaci.

Un recente studio, il Barometro OSA (Optimal Shelf Availability), ha mostrato che nei primi nove mesi del 2024, il *valore medio* di *out-of-stock* è stato del 3,9%. Questa percentuale scende drasticamente, fino allo 0,7%, durante le promozioni.

Il settore dei beni di largo consumo confezionati è particolarmente colpito, con picchi di *out-of-stock* nel reparto ortofrutta (2,4%) e minimi nel cura persona (0,3%).

Per affrontare questo problema, i supermercati devono innovare. Le etichette elettroniche da scaffale (ESL) sono uno strumento utile. Queste etichette permettono di aggiornare in tempo reale prezzi e informazioni sui prodotti, riducendo gli errori e migliorando la comunicazione. Le ESL si integrano con i sistemi di gestione delle scorte, avvisando il personale quando i prodotti stanno per finire. Inoltre, migliorano l'esperienza del cliente, fornendo informazioni aggiuntive e promozioni.

Anche l'Intelligenza Artificiale (AI) gioca un ruolo importante. L'AI può analizzare grandi quantità di dati per prevedere la domanda e ottimizzare le scorte.

Investire in tecnologia e in una collaborazione efficace permette ai supermercati di offrire un servizio più efficiente e orientato al cliente, assicurando che i prodotti siano sempre disponibili quando servono.