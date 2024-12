Revolut: novità in Italia, ecco cosa cambia





Revolut, l'app finanziaria in rapida crescita, sta rafforzando la sua presenza in Italia. L'obiettivo è raggiungere 3 milioni di clienti entro l'inizio del 2025. Per fare questo, Revolut Bank Uab aprirà una succursale italiana.

La novità principale è che Revolut offrirà Iban italiani ai nuovi clienti. I clienti attuali, invece, potranno passare dal loro attuale Iban lituano a uno italiano a partire da gennaio 2025. Questa transizione segna un passo importante per Revolut in Italia.

I depositi dei clienti di Revolut continueranno a essere protetti fino a 100.

000 euro. La garanzia è fornita dal Fondo di garanzia dei depositi della Banca di Lituania.

Secondo Nicola Vicino, general manager della succursale italiana di Revolut, questo cambiamento rende Revolut una vera banca in Italia. Avere un conto con Iban italiano faciliterà le operazioni bancarie di tutti i giorni. Ad esempio, si potrà ricevere lo stipendio e pagare bollette e addebiti diretti in modo semplice. "Siamo orgogliosi di essere una super-app finanziaria globale, ma non dimentichiamo quanto sia importante essere locali e in regola in ogni paese in cui operiamo", ha affermato Vicino. La succursale italiana sarà ora sotto la supervisione della Banca d'Italia e della BCE (Banca Centrale Europea).

Ignacio Zunzunegui, Head of Growth Sud Europa, ha aggiunto che, dopo l'introduzione degli Iban italiani, Revolut consentirà ai suoi clienti di guadagnare interessi sui depositi. Questo sarà possibile grazie a un nuovo prodotto in arrivo nelle prossime settimane.