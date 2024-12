Ray-ban Meta: l’intelligenza artificiale vede e traduce





Meta, la società madre di Facebook, ha annunciato un importante aggiornamento per i suoi occhiali intelligenti Ray-ban Meta, un piccolo passo verso il metaverso. La novità principale è l'integrazione dell'AI per la gestione dei video e la traduzione linguistica in tempo reale. Queste funzioni, presentate per la prima volta a settembre durante la conferenza annuale Connect, sono ora disponibili per i membri del programma "Early Access Program". L'aggiornamento, denominato v11, è in fase di rilascio da oggi. La nuova AI consente agli occhiali Ray-ban di "vedere" ciò che l'utente ha di fronte.

In pratica, gli occhiali processano le immagini e rispondono alle domande in tempo reale. Un'altra funzione molto utile è la traduzione simultanea. Gli occhiali possono tradurre conversazioni in tempo reale tra inglese e spagnolo, francese o italiano. "Quando parli con qualcuno che si esprime in una di queste tre lingue, sentirai cosa dice in inglese tramite gli altoparlanti degli occhiali oppure potrai leggere la trascrizione sul tuo cellulare, e viceversa," spiega Meta. Inoltre, Meta ha aggiunto Shazam, l'applicazione per identificare le canzoni. Questa funzione sarà inizialmente disponibile negli stati uniti e in canada. Già a settembre, Meta aveva anticipato l'introduzione di nuove funzionalità basate sull'AI. Tra queste, la possibilità di impostare promemoria e di scannerizzare codici QR o numeri di telefono attraverso comandi vocali.