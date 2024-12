Lavoro più facile: il sistema Siisl si apre a tutti dal 18 dicembre 2024





Un nuovo strumento digitale per il mondo del lavoro è pronto a decollare. Il Siisl, ovvero il Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa, aprirà le sue porte a tutti i cittadini e alle imprese a partire dal 18 dicembre. Questo annuncio è stato fatto dal ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, durante una conferenza stampa a Palazzo Chigi.

Il Siisl, nato il 1° settembre 2023 dalla collaborazione tra il Ministero del Lavoro e l'INPS, ha l'ambizioso obiettivo di semplificare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Il ministro Calderone ha spiegato: "Il nostro scopo è portare il lavoro più vicino alle persone e le persone più vicine al lavoro.".

Siisl non è solo una bacheca di annunci di lavoro. Il sistema offre un percorso di orientamento e formazione. Si rivolge ai giovani che cercano la prima occupazione, a chi ha perso il lavoro, ma anche a chi desidera cambiare la propria posizione professionale. Allo stesso modo, le imprese potranno pubblicare le loro offerte di lavoro, trovando così i candidati più adatti in modo più rapido ed efficiente.

Il sistema è attivo dal 24 novembre per i percettori di NASpI e DISCOLL. L’apertura a tutti i cittadini e alle imprese dal 18 dicembre rappresenta un passo importante per il futuro del mercato del lavoro in Italia. Il ministro ha sottolineato l'importanza di questo sistema come risposta alle necessità del mercato del lavoro, includendo l'uso efficace della tecnologia.

Clicca per ingrandire l'immagine