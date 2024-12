Inflazione in Italia: i prezzi in aumento a novembre dell'1.3%, ma energia molto più cara





Nel mese di novembre 2024, l'ISTAT ha registrato una variazione dei prezzi al consumo. L'indice NIC, che misura l'inflazione per l'intera collettività, ha visto un calo dello 0,1% rispetto al mese precedente. Ma, se confrontiamo i prezzi con quelli di un anno fa, notiamo un aumento dell'1,3%. Questo dato è leggermente inferiore alla stima iniziale, che prevedeva un aumento dell'1,4%.

Questo aumento dell'inflazione è principalmente dovuto ai beni energetici.

In particolare, i prezzi dei beni energetici regolamentati, come gas ed elettricità, hanno subito un'accelerazione, passando da un aumento del 3,9% a uno del 7,4%. Allo stesso tempo, la diminuzione dei prezzi dei beni energetici non regolamentati, come benzina e gasolio, è rallentata, passando da un calo del 10,2% a uno del 6,6%.

Anche i prezzi dei beni di consumo quotidiano, quelli che rientrano nel cosiddetto "carrello della spesa", hanno mostrato un'accelerazione. I beni alimentari, i prodotti per la cura della casa e della persona, hanno visto un aumento dei prezzi del 2,3% rispetto all'anno precedente, contro il 2,0% del mese precedente. Allo stesso modo, i prodotti ad alta frequenza d'acquisto, quelli che compriamo più spesso, sono passati da un aumento dell'1,0% a uno dell'1,6%.

Questi dati ci mostrano come l'inflazione, la crescita generalizzata dei prezzi, sia ancora un fattore da tenere sotto osservazione.

Le dinamiche dei prezzi dell'energia e dei beni di prima necessità continuano a influenzare il potere d'acquisto delle famiglie italiane. È importante monitorare attentamente questi andamenti per capire come evolveranno nel prossimo futuro. L'ISTAT continuerà a fornire dati aggiornati per tracciare l'andamento dell'economia.