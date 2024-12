Il successo inatteso di Xiaohongshu in Cina come traino per l'eCommerce nel 2025





Xiaohongshu è sempre stato uno strumento di marketing importante in Cina. Tuttavia, i tentativi precedenti di e-commerce non avevano avuto successo. Ora, i consulenti notano un aumento delle vendite, specialmente per i prodotti di nicchia e di fascia alta. Questo è in contrasto con le piattaforme come Taobao di Alibaba e Pinduoduo di PDD Holdings, dove i consumatori cercano sconti. Xiaohongshu attira utenti meno sensibili al prezzo, concentrandosi su uno stile di vita aspirazionale.

"I marchi apprezzano molto avere follower su Xiaohongshu, perché il potere d'acquisto è totalmente diverso" afferma Suya Wang di Early Data.

Alcuni marchi, tra cui L'Oréal e Coach (di Tapestry), hanno aperto negozi sulla piattaforma. Molti investono in partnership con influencer che mostrano prodotti di diversi marchi durante le dirette.

Xiaohongshu è arrivata tardi nel boom delle vendite in diretta, guidato da Tmall di Alibaba e Douyin di ByteDance. Nel 2022, ha unito le divisioni e-commerce e dirette, includendo l'acquisto durante le trasmissioni. Gli influencer su Xiaohongshu usano un tono più pacato e colloquiale, a differenza degli altri che adottano tecniche di vendita aggressive.

Tra i suoi investitori figurano Hongshan (precedentemente Sequoia China), Hillhouse, Boyu e Citic Capital.

Tmall, JD.com e Pinduoduo, le tre piattaforme principali della Cina, rappresentano oltre il 90% dei 2.780 miliardi di dollari di Gross Merchandise Volume del paese. Xiaohongshu cresce, ma per ora fatica.